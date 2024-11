Anche l’Italia ha la sua Lourdes: si trova in Sicilia il borgo dei desideri | Puoi guarire da malattie terribili

La piccola Lourdes della Sicilia: un borgo magico e meraviglioso

L’Italia è bella tutta e non c’è bisogno di visitarne ogni suo angolo per saperlo. Il nostro paese, infatti, vanta un paesaggio incredibile ovunque si vada. In poco più di mille chilometri si può passare dalle spiagge della Sicilia che si affacciano sul mare cristallino alle vette inesplorate della Valle d’Aosta o del Trentino Alto Adige.

In mezzo, chilometri e chilometri di campagna e di colline, che danno i frutti della terra famosi in tutto il mondo come il vino o il grano, così come città d’arte meravigliose quali Roma, Firenze o Napoli, per non parlare delle bellezze locali che parlano di un’Italia che, a volte, nelle grandi metropoli ormai non c’è più.

Rimanendo in Sicilia, che è la regione di cui parliamo oggi, anche qui si può godere di una varietà davvero unica di ambienti e panorami. Spesso frequentata solo per le sue spiagge, in realtà ha delle città davvero bellissime, ricche di arte e di storia ma non sono da meno i piccoli borghi interni, dove si respira ancora un’aria tradizionale che non può che far commuovere.

Oggi nello specifico parliamo di un borgo meraviglioso, che i locali indicano come la Lourdes siciliana: qui si può guarire da malattie terribili e, per chi vive nelle sue vicinanze, è un ambiente ricco di magia e di fede.

La piccola Lourdes in Sicilia

Al di là della propria fede religiosa, che in Italia è per la maggioranza cristiana cattolica, anche gli atei e gli agnostici possono rimanere stupiti dall’aria spirituale che trasuda in alcuni paesi. Ne è un esempio Assisi, in Umbria, terra natale di San Francesco e di Santa Chiara: annualmente è visitata da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo e, anche chi non vi si reca per una questione religiosa, ammette che l’atmosfera è toccante ed inebriante.

In Sicilia c’è un piccolo borgo, in provincia di Enna, che secondo la leggenda è stato fondato da Agiride, capo dei Sicani, che abitavano nelle grotte. Si chiama Agira e gli abitanti di quelle zone vi si recano perché sembra avere un potere taumaturgico: ecco perché.

Scopri Agira, in provincia di Enna

Fondata da Agiride, capo dei Sicani, Agira venne evangelizzata da San Filippo, inviato qui dal Papa proprio per portare la fede cattolica. Qui San Filippo compì delle guarigioni miracolose, che gli abitanti di queste zone tramandano ancora di generazione in generazione.

Se si vuole respirare questo spirito taumaturgico di Agira, non si può non visitare l’abbazia di San Filippo d’Agira e, perché no, chiedere qui un miracolo per sé o per qualcuno a cui si vuole bene.