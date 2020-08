Anastasio Carrà (lega - Salvini Premier): "la linea del buonsenso ha prevalso. Musumeci va sostenuto"

"La Lega non ha mai avuto dubbi sulla pericolosità del fenomeno migratorio che in questo momento di emergenza pandemica potrebbe scatenare il coronavirus in Sicilia e anche nel resto d'Italia. Bene ha fatto il presidente Nello Musumeci ha puntare i piedi contro la latitanza del governo che invece di proteggere la salute dei siciliani, consente l'arrivo di ondate incontrollate di migranti sulla nostra isola". A dirlo è Anastasio Carrà, il commissario provinciale della Lega Salvini Premier a Catania. "La politica dei porti aperti e dell'accoglienza rischia di essere un boomerang dal punto di vista sanitario, sociale ed economico ed è irresponsabile da parte del governo M5s e PD tentare di mascherare la realtà. La Sicilia e i siciliani non possono collassare a causa del buonismo d'accatto di cui si fa interprete Conte coi suoi ministri". Parole dure quelle di Carrà , ma che interpretano la crescente sofferenza del popolo siciliano che è stufo di subire in silenzio e pagare il conto del buonismo di chi ci governa.