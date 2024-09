Altro che Caraibi: ti basta visitare la Costa dei Ciclopi per restare senza fiato | A settembre é magica

Non c’è bisogno di andare ai Caraibi! Prenota un volo per la Sicilia e visita la Costa dei Ciclopi. Ti sorprenderà.



La Sicilia è il luogo per eccellenza delle tradizioni, del cibo delizioso, dei paesi tipici e delle spiagge caraibiche. Prenotare una vacanza per visitare la regione è sicuramente una scelta più che intelligente. Se pensi che l’estate sia finita, in Sicilia Bedda la stagione va avanti ancora per un po’ e settembre potrebbe essere il mese perfetto! La Costa dei Ciclopi ti teletrasporterà ai Caraibi in meno di un secondo.

Questo luogo ti riserverà delle sorprese e emozioni incredibili. Ecco dove si trova esattamente.

Nonostante sia arrivato settembre, l’estate sembra essere ancora non finita. Le temperature sono molto alte e le persone continuano a preferire la vacanza al mare piuttosto che in montagna. Se anche tu hai qualche settimana di ferie e eri indeciso su dove andare, la Sicilia potrebbe essere la scelta ideale per te. I luoghi incantevoli della regione ti lasceranno senza fiato e non avrai neanche bisogno di andare all’estero.

Esiste un posto in particolar modo, che tutti quanti stanno visitando e che è un capolavoro della natura: la Costa dei Ciclopi.

Perché visitare la Costa dei Ciclopi

La Costa o Riviera dei Ciclopi è un meraviglioso luogo nei pressi della città di Catania, meta di moltissime persone durante la stagione estiva. Gli scogli a punta che si elevano dal mare e le acque cristalline attorno, sono una cartolina in grado di lasciare ogni visitatore a bocca aperta. Oltre al mare caraibico (particolarmente frequentato dalle barche durante la stagione estiva), è consigliato anche fare un salto ad Aci Castello, la bellissima cittadina che affaccia sugli otto scogli.

A pochi minuti dalla cittadina marittima e dal suo Castello normanno, avrai la possibilità di visitare anche Aci Trezza, località che ha dato ispirazione a Verga per I Malavoglia.

La meravigliosa storia tra miti e leggende

Dietro agli imponenti otto scogli che sbucano dalle acque del mare, si nasconde un antico mito che tutti i siciliani conoscono a memoria. Stando alla leggenda, gli scogli furono lanciati dal famoso ciclope Polifemo, il quale voleva impedire a Ulisse di scappare. Una storia che dona quel tocco magico in più alla meravigliosa Riviera dei Ciclopi. Insomma, non aspettare un secondo di più e prenota la tua vacanza per andare in Sicilia.

Soltanto così potrai goderti un po’ di mare, un po’ di storia e ascoltare qualche leggenda del posto!