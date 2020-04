Al via il delivery nei festivi e all'attività motoria

Semaforo verde al delivery nei festivi e all'attività motoria "purché nei pressi della propria abitazione", mentre resta blindato l'accesso alla Sicilia. Eccola in sintesi la nuova ordinanza che punta ad allentare la maglia dei divieti in Sicilia annunciata dal governatore Nello Musumeci in un video. "Ho mantenuto la promessa fatta ai siciliani di una leggera, graduale apertura per le misure restrittive adottate in occasione di questa devastante epidemia", dice il governatore, che snocciola poi i provvedimenti contenuti nella misura che sarà pubblicata nelle prossime ore. "Consentiamo l'attività motoria, la 'corsetta', purché nei pressi della propria abitazione - dice -, mentre alle persone affette da disabilità sarà permesso con l'accompagnatore di uscire e fare una breve passeggiata sempre vicino casa".

Via libera anche alla consegna a domicilio dei generi alimentari nei festivi e nelle domeniche, una delle misure invocata a lungo dalle organizzazioni del settore. Consentite anche "la cura dell'orto, del podere e, soprattutto, la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione degli incendi". Agli stabilimenti balneari sarà permesso di "potersi organizzare con la manutenzione, con l'allestimento delle cabine e la pulizia dell'arenile". Rimane invariata, invece, l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. "Per ora è bene che si vada avanti così - avverte Musumeci -. Consentiamo solo una corsa in più, da quattro a cinque giornaliere, sullo Stretto di Messina per evitare disagi ai pendolari, al personale sanitario che essenzialmente è quello che in questo momento usa i mezzi di collegamento tra le due sponde", conclude Musumeci.