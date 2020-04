Abbattuti i canoni demaniali del 2020 e del 50% per 2021

E' stato approvato in commissione Bilancio all'Ars l'emendamento che abbatte i canoni di concessione demaniale per l'anno in corso e del 50% per l'anno 2021. "Accogliamo con grande soddisfazione la soluzione concordata con tutta la Commissione che ha votato all'unanimita' l'esenzione - ha dichiarato l'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro - garantendo una copertura che dara' ristoro a una categoria alla quale il governo Musumeci guarda con grande attenzione e che e' strategica per il tessuto economico della Sicilia". "Si e' raggiunto un risultato corretto che da reale ossigeno alle imprese che a causa del coronavirus hanno visto compromessa in gran parte la stagione estiva", hanno affermato i deputati autonomisti Marianna Caronia e Carmelo Pullara, mentre i deputati del Pd, Baldo Gucciardi e Anthony Barbagallo sottolineano che l'emendamento "ha raccolto le richieste dei tanti imprenditori siciliani del settore balneare che, a causa dell'emergenza Coronavirus, andranno incontro ad una stagione estiva caratterizzata da grandi difficolta'".