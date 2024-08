3 Oasi deserte e incontaminate in Sicilia: il mare é cristallino e non spendi un euro

Tre spiagge incontaminate della Sicilia, ideali per chi cerca pace e silenzio lontano dal turismo di massa, angoli segreti di paradiso

Per chi è alla ricerca di un’esperienza autentica e rilassante a contatto con la natura, lontano dal trambusto delle spiagge affollate di agosto, la Sicilia offre un tesoro di luoghi nascosti e incontaminati. Questa magnifica isola, con le sue acque cristalline e i paesaggi mozzafiato, cela angoli di paradiso poco conosciuti, ideali per immergersi nel silenzio e nella tranquillità del mare.

In questo articolo sono nominate tre spiagge segrete, lontane dalle rotte turistiche convenzionali, dove è possibile godere del fascino selvaggio e autentico della Sicilia. Un invito a scoprire dei gioielli nascosti, veri e propri rifugi di pace dove il tempo sembra essersi fermato.

Tre spiagge in Sicilia dove vivere momenti di relax e divertimento

Le Sollette di Menfi. A un soffio di distanza via mare da Porto Palo, Le Sollette di Menfi rappresentano uno dei tesori più preziosi della Sicilia meridionale. Questa spiaggia, spesso ignorata dal turismo di massa, è stata riconosciuta dal Daily Telegraph come una delle migliori al mondo, al pari della celebre Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Le Sollette si estendono per 25 ettari al confine con la riserva naturale Foce del Fiume Belice, offrendo un connubio perfetto tra dune dorate e mare turchese. Qui, la natura regna sovrana con le sue calette di sabbia bianca e un’acqua che riflette ogni sfumatura di blu.

Punta Bianca. Appena a sud della celebre Scala dei Turchi, Punta Bianca si staglia come un promontorio di calcare bianco. Un paesaggio che sembra scolpito dal mare e dal vento. Il litorale è caratterizzato da calette che alternano sabbia fine a formazioni rocciose, tutte baciate da un mare cristallino che invita a un tuffo rigenerante. L’area, circondata dalla natura selvaggia del Monte Grande, offre un paesaggio unico nel suo genere. Il percorso per raggiungere Punta Bianca richiede un minimo di preparazione. Si consiglia di indossare scarpe comode e portare con sé provviste di acqua e cibo, per una giornata immersi in questa oasi di pace.

Caletta di Paternella. Ci spostiamo nella provincia di Palermo, dove la Caletta di Paternella offre uno spettacolo di grotte e scogliere che incantano il visitatore. Questa caletta, situata a Terrasini, è un rifugio per chi desidera immergersi in acque cristalline lontano dalle spiagge più frequentate. La sua particolare conformazione rocciosa la rende ideale per gli appassionati di snorkeling e per chi ama l’avventura di tuffarsi dagli scogli. Un luogo unico, dove il silenzio e la bellezza della natura si fondono in un’esperienza indimenticabile.