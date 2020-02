La "Lega Salvini Premier" sbarca a Ramacca con due consiglieri

I consiglieri comunali Pietro Sottostanti e Maria Luisa Dr Dio, diretta espressione dell’associazione Madre Terra, da sempre impegnata nella promozione culturale del comprensorio calatino, dopo un percorso di confronto con la dirigenza provinciale leghista, hanno ufficializzato la loro adesione al partito di Matteo Salvini, costituendo il primo gruppo consiliare della Lega in seno al consesso civico ramacchese."Ramacca — ha affermato Pietro Sottosanti — abbisogna davvero di uno svernamento della classe politicacittadina. Devono subito immettersi nel sistema amministrativo nuove e fresche energie, per poi rendere proficuo e con ricadute economiche tutte le opportunità che gli enti sovraordinati, Regione, Stato ed Europa, mettono a disposizione per i comuni.

”Per la consigliera Maria Luisa Di Dio, “Da insegnante che ha dovuto lasciare la Sicilia per poi farvi ritorno, riconosco nella Lega di Salvini la sincera voglia di promuovere e tutelare i territori e i loro abitanti. La Sicilia deve presto maturare e cambiare in meglio, da Ramacca noi faremo la nostra parte”Continua quindi l’attività di radicamento della Lega in seno alla provincia etnea. Entusiasta, il Commissario Provinciale della Lega etnea, Anastasio Carrà, il quale ha dichiarato: “Sottosanti e Di Dio, giovani, genitori e profondamente radicati nel loro territorio, rappresentano veramente Ie figure umane e politiche che ’La Lega-Salvini Premier vuole aggregare per far divenire questo partito un modello di avanguardia, così da esser protagonisti nelle scelte che la buona politica é chiamata compiere — continua Carrà — “Il lavoro svolto in provincia assieme a Fabio Cantarella, Responsabile Enti Locali per la Sicilia Orientale, e il Sen. Stefano Candiani, Commissario Regionale della Lega Salvini Premier, che ringrazio per la costante ed attenta presenza, sta continuando a mietere i migliori frutti”. Ramacca 29/02/20 Anastasio CarràCommissario Provinciale “ Lega-Salvini Premier”