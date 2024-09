Vaccino, nuova mazzata per le famiglie: ESCLUSE dal sistema sanitario | Rimangono senza protezione

È caos sulla nuova problematica che ruota attorno a questo nuovo vaccino, molte famiglie sono escluse dal sistema sanitario nazionale e in molti si chiedono il perché. Cosa sta succedendo?

L’estate è praticamente ormai finita un po’ ovunque e le prime temperature autunnali sono arrivate timidamente a darci refrigerio dopo il caldo afoso delle settimane scorse. Naturalmente di ogni stagione ci sono i pro e i contro e lo sappiamo tutti.

Se con i primi freddi non sudiamo finalmente più, purtroppo ritornano i primi virus a darci “la caccia”. Influenze, raffreddori e così via sono all’ordine del giorno, per questo tutti corrono ai ripari come meglio credono. C’è chi si fa il vaccino antinfluenzale, chi torna alla mascherina nei luoghi affollati, chi fa la cura di vitamine per aumentare le difese immunitarie, ecc.

Ma cosa succede se per quella particolare patologia tra l’altro molto grave, non ci fosse il vaccino per tutti. Sono molte le famiglie a esserne escluse, cerchiamo di capire perché, molti hanno paura di restare senza protezione.

Vaccino si? Vaccino no?

Qui l’argomento si fa sempre delicato. Diciamo che è dall’inizio della pandemia che l’opinione pubblica si è divisa in merito ai vaccini, in quanto c’è chi è pro e chi contro, non tutti avrebbero voluto farlo obbligatoriamente, chi invece ci ha sempre creduto.

Insomma, c’è da dire che se per il vaccino del covid ci sono state molteplici proteste su chi volesse farlo e chi no e non spetta a noi dire cosa sia giusto o sbagliato, in quanto ognuno è liberissimo di avere la propria opinione in merito, non bisognerebbe fare di tutta l’erba un fascio, perché in passato sono stati molti i vaccini che ci hanno salvato la vita.

Le famiglie sono preoccupate

Il discorso che affrontiamo oggi non c’entra nulla con il covid, quella è stata una parentesi molto dolorosa purtroppo non ancora chiusa, quanto a un virus molto pericoloso che può colpire i bambini con meno di 5 anni. Stiamo parlando del Virus respiratorio sinciziale, la cui aggressività è causa di morte ogni anno di circa 100mila bambini nel mondo, come ci rivelano da Il Messaggero.

Per questo molti genitori hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno sentito che c’è un vaccino per proteggere i loro bambini da questo virus, che sta dando notevoli benefici come leggiamo sul quotidiano. In Spagna e Germania lo stanno somministrando da circa un anno e dai dati risulta che l’ospedalizzazione è diminuita del 70%. Non essendo inserito però tra i vaccini essenziali, ogni regione se lo deve pagare da solo e in Italia, il Ministero della Salute ha fatto sapere che la sua intenzione è quella di rendere questo vaccino gratis per tutti e soprattutto a carico del SSN. Per il momento però, non tutte le Regioni hanno accesso a queste fiale, per questo i genitori aspettano speranzosi che il via libera arrivi prima dell’inizio della stagione influenzale.