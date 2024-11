Treni gratuiti illimitati: è passata la legge del governo Salvini | Ora sono inclusi nelle tasse che paghiamo

Treni gratuiti con viaggi illimitati? È possibile grazie alla legge inserita dal governo, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha dato il via libera. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come vi abbiamo ormai detto diverse volte nel corso dei precedenti articoli, sfruttate più che potete i bonus ancora attivi quest’anno, qualora doveste fare dei lavori particolari o potreste beneficiare di detrazioni significative.

In quanto con l’imminente attivazione della Legge di Bilancio 2025, le norme potrebbero cambiare, in quanto sono già molteplici i rumors che circolano in rete, su cosa sarà confermato e cosa abolito.

In merito alla possibilità di spostarsi gratuitamente con viaggi illimitati nei vari treni, questa legge inserita dal governo è rimasta invariata. Ecco di cosa stiamo parlando, in modo da verificare se potete rientrarci.

Salvini esulta, è ufficialmente legge

Prima di parlare dei trasporti, il Ministro Matteo Salvini sta ufficialmente brindando, in quanto, dopo tanti tira e molla, il nuovo Codice della Strada è ufficialmente legge. Con 83 sì, 47 no e 1 astenuto, c’è stato il via libera definitivo dal Senato. Da oggi quindi gli automobilisti dovranno fare ancora più attenzione, in quanto le nuove sanzioni saranno ancora più aspre di quello a cui eravamo abituati adesso.

Erano già diversi mesi che ve ne stavamo parlando, proprio per iniziare a prepararvi al giorno in cui tutto questo sarebbe stato ufficiale. Andate a riguardarvi quindi tutti i punti salienti di questo nuovo decreto, dall’utilizzo dello smartphone alla guida, all’eccesso di velocità, alla guida in stato di ebrezza e così via.

Viaggiare il maniera gratuita e illimitata

Tornando a noi, come saprete ormai bene, da inizio 2024, il bonus trasporti a livello nazionale è stato abolito, lasciando così spazio alle agevolazioni regionali, messe a punto dai vari sindaci. Per queste, dovrete visionarle, in base alla vostra città di residenza, per capire a quali benefici potrete attingere.

Per farvi un esempio, se vivete in Toscana, sappiate che, potrete avere i treni gratuiti e illimitati in questa situazione: “Il trasporto è gratuito per persone in fragilità socio-economica che necessitano di prestazioni terapeutiche prescritte da medici”, come riportano da money.it. Oltre alle varie facilitazioni messe a punto dalle varie regioni, sappiate che anche per il 2025 dovrebbe essere attivata la Carta Dedicata a te, grazie alla quale potrete anche pagare l’abbonamento ai mezzi pubblici. Detto ciò, chiedete a chi di dovere, di verificare in base alla vostra situazione, di quali bonus potrete beneficiare e quali agevolazioni, in base alla vostra residenza, potrete richiedere. Sul sito di economia, troverete tutte le agevolazioni divise regione per regione.