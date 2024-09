Scandalo in questi supermercati: il tappo che non si stacca ti fa venire i tumori | Bevi latte&morte

Il popolo del web è in apprensione dopo aver letto di quel richiamo per le bottiglie con il tappo che non si stacca, ritirati da questi supermercati. Realmente bere latte è diventato così tanto pericoloso?

I livelli di inquinamento registrati in tutto il mondo parlano chiaro, prima di arrivare al punto di non ritorno, ogni governo dovrà al più presto mettere in atto tutte le manovre possibili affinché la salvaguardia del pianeta sia messa in pratica.

Sono diverse le modifiche introdotte e altrettante quelle che verranno rese ufficiali nei prossimi anni, per cercare di diminuire il più possibile le varie cause di degrado ambientale. Sicuramente la plastica gioca un ruolo decisivo in questo contesto, in quanto è presente ormai praticamente ovunque.

Per questo motivo, per adeguarsi alle normative dell’Unione Europea è arrivato il tappo che non si stacca, ma dopo aver letto di quel richiamo di alcune bottiglie di latte in questi supermercati sono iniziate a sopraggiungere le paure dei consumatori. Queste bottiglie fanno venire i tumori?

Il motivo di questa novità sui tappi che non si staccano

In molti si sono chiesti il motivo dell’introduzione di questi nuovi tappi che non si staccano. In pratica, i vari Stati membri dell’Unione Europea si stanno mettendo al pari con le nuove direttive che entreranno ufficialmente in vigore dal 2024. Questa soluzione è stata pensata per diminuire la dispersione della plastica nell’ambiente visto che di sovente i tappi vengono gettati in modo separato dalla bottiglia.

In questa maniera il consumatore dovrà necessariamente buttare tutto il contenuto nella raccolta plastica. Tuttavia, nonostante l’idea sia sicuramente all’avanguardia, si stanno iniziando a riscontrare i primi problemi dovuti a un’apertura errata o a un design non ancora ottimizzato al 100%.

Il richiamo delle bottiglie del latte

In merito proprio ai problemi che queste nuove bottiglie con il tappo che non si staccano possono generare, un attuale richiamo di alcuni lotti di bottiglie di latte ha fatto agitare i consumatori. L’American College of Agriculture, ha richiamato diverse bottiglie di latte intero vendute nei supermercati della Grecia, quindi non qui da noi in Italia che potrebbero provocare dei problemi relativi alla sicurezza del prodotto.

In pratica alcuni frammenti di plastica o trucioli, potrebbero finire nel latte dopo l’apertura del famoso tappo. Nel comunicato ci tengono a chiarire che: “non esiste alcun pericolo chimico per i consumatori”, in quanto la scelta è stata presa a scopo preventivo. Per il momento quindi nessuno ha parlato di legame tra il tappo che non si stacca e la formazione di tumori. Attendiamo quindi di capire maggiormente come potranno ovviare a questo increscioso problema.