Ryanair, ennesima tassa per i viaggiatori: paga 55 euro oppure non ti imbarchi | Altro che low cost

I viaggiatori dovrebbero iniziare a prendere coscienza che le regole per volare con Ryanair stanno per cambiare. Se non volete pagare 55 euro, dovrete effettuare una nuova procedura, se no, non vi imbarcate.

A prescindere dal motivo per cui dobbiate viaggiare in aereo, che sia per lavoro o per piacere, è sempre bello allontanarsi per un po’ dalla propria routine. Soprattutto se si è costretti a fare viaggi lunghi, in quelle ore dove alla fine non si può fare molto, ci si può rilassare.

Potreste guardare un film, leggere un libro, sentire musica o semplicemente sonnecchiare o guardare il tappeto di nuvole che si è creato sotto di voi, dal finestrino. Naturalmente prima di imbarcarsi ci sono delle regole da sapere, come per esempio la questione di quella tassa di 55 euro che Ryanair pretende, qualora non effettuaste una particolare procedura.

Per questo motivo, oggi vogliamo spiegarvi quale sarà questa grande novità che la compagnia aerea ha deciso di attivare per tutti i viaggiatori che decideranno di volare con i loro mezzi. Se volete evitare di pagare dunque, con il rischio di non imbarcarvi è meglio che proseguiate nella lettura.

Ecco cosa sapere quando si deve viaggiare

Non fate l’errore di prenotare un biglietto aereo senza aver letto tutte le regole imposte dalla compagnia scelta. Per esempio avrete un limite per il bagaglio a mano, così come per quello da mettere in stiva. Inoltre, ci sono alcuni prodotti che potete portare e altri per cui c’è il divieto assoluto. Insomma, è meglio partire preparati.

Per tutti coloro che temono il viaggio in aereo sappiate che ci sono diverse strategie da impiegare per vivere questa esperienza nella maniera più rilassante possibile. Il segreto è non pensare ma distrarsi e fare altro, tenete la mente occupata e ricordatevi che la paura non deve bloccarvi, in quanto la scoperta di nuove realtà è un’esperienza da provare.

La tassa di Ryanair

Tornando a noi, a prescindere dalla bellezza del viaggio che non dovreste mai precludervi per la troppa paura, come vi dicevamo, prima di partire, una volta acquistati i biglietti, fareste meglio a leggervi tutte le regole della compagnia, per evitare spiacevoli sorprese. Sappiate che Ryanair ha in mente da qui a 6 mesi di eliminare la possibilità di fare il check in all’aeroporto. A oggi, il viaggiatore poteva decidere se fare questa procedura gratuitamente online, o sul posto, pagando una tassa di 55 euro.

A breve, questa doppia possibilità non sarà più possibile, in quanto i clienti potranno effettuare la pratica di check in soltanto online, mediante computer o applicazione. In aeroporto non potrete più fare nulla, motivo per cui, qualora dimenticaste di completare la prassi online, non potrete più imbarcarvi.