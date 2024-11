Poste Italiane, se vai al bancomat c’è una sorpresa per te: €6.010,32 ti spettano di diritto | Ecco perchè

Buone notizie per i clienti di Poste Italiane (Fonte: Redazione) - www.cataniaoggi.it

I clienti di Poste Italiane saranno felici di sapere che per loro al bancomat ci sarà una sorpresa che li attende, in quanto nel loro estratto conto vedranno €6.010,32 tutti per loro. Ecco di quale contesto parliamo.

I clienti di Poste Italiane decidono spesso di investire nei prodotti offerti dall’azienda per cercare di aumentare i propri risparmi. Come succede nei vari enti, chiunque dia la possibilità di investire, permette di accedere a più soluzioni.

Ci sono quelle più rischiose dove però gli interessi sono ovviamente più alti, ci sono quelli con rischio medio e quelli con rischio basso. Ovviamente la scelta spetta al cliente che dovrà visionare bene tutti i pro e i contro di ogni pacchetto prima di firmare.

In merito a una particolare fascia di clienti, Poste Italiane ricorda che costoro hanno €6.010,32 da ritirare, in quanto sono soldi che gli spettano di diritto. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Una bella sorpresa da Poste Italiane

Apriamo un attimo una parentesi, in quanto sono molti i pensionati preoccupati che non sanno di preciso quando riceveranno l’accredito della pensione nel mese di novembre, essendo che il primo è appunto festa. Molti hanno paura addirittura di dover vedere slittare di un mese l’accredito, essendo che in rete c’è molta confusione, ci teniamo a tranquillizzare i pensionati con questa informazione che sicuramente gli farà smettere di prendere la valeriana.

Dunque, per tutti coloro che hanno scelto l’accredito sul conto della posta, il versamento della pensione arriverà sabato 2 novembre, mentre per tutti coloro che hanno scelto invece l’accredito sul conto bancario, vedranno i loro soldi lunedì 4 novembre. Quindi è vero, ci sarà qualche giorno di ritardo ma nulla di più.

Buone notizie da Poste Italiane

Tornando a noi, siamo qui oggi per informare i clienti di Poste Italiane che hanno investito nei buoni fruttiferi 3×4 nel 2012, che quest’anno scadranno gli interessi, nel giorno in cui sono stati attivati. Su money.it, sono stati riportati tutti gli esempi di quanto i clienti si porteranno a casa, con un ipotetico investimento di 10,000 euro.

Facendo riferimento a quelli che sono stati attivati al 4/10/2012, gli interessi lordi maturati saranno di €6.010,32, ricordandovi sempre di dover togliere 751,29 € di ritenuta fiscale. In questo frangente avrete doppia scelta o ritirare i soldi e spenderli o metterli da parte per esempio sul vostro libretto, o reinvestirli in un altro buono. Se utilizzate il programma della simulazione presente sul sito di poste o sull’app, potrete trovare il buono che più fa al caso vostro, vedendo anche gli interessi che andreste a maturare e la percentuale effettiva del tasso di rendimento.