Poste italiane: sarai l’ultimo a ritirare la pensione a settembre | Segna questa data

Le date dei pagamenti INPS di settembre 2024 della pensione, tutti i dettagli per ritirare l’assegno mensile il giorno giusto

Con l’arrivo di settembre, torna l’appuntamento per il ritiro delle pensioni presso le Poste Italiane. Per il mese di settembre 2024, INPS ha stabilito che il pagamento delle pensioni avverrà a partire dal primo giorno bancabile del mese, che quest’anno è lunedì 2 settembre.

Chi preferisce ritirare la pensione in contanti presso gli Uffici postali dovrà attenersi a un calendario preciso basato sull’ordine alfabetico del cognome, così da evitare lunghe attese e garantire un servizio efficiente per tutti.

Calendario il pagamento della pensione di settembre

Il ritiro della pensione in contanti presso le Poste Italiane seguirà un calendario alfabetico. Gli aventi diritto il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla C potranno recarsi agli sportelli a partire da lunedì 2 settembre 2024. Coloro i cui cognomi iniziano con le lettere dalla D alla K potranno ritirare la pensione martedì 3 settembre 2024. I pensionati con cognomi dalla L alla P avranno la possibilità di ritirare il loro pagamento mercoledì 4 settembre 2024. Infine, i titolari di pensione con cognomi dalla Q alla Z dovranno attendere fino a giovedì 5 settembre 2024 per ritirare i loro assegni.

Questo calendario è stato pensato per garantire un flusso ordinato e gestibile di persone agli sportelli postali, riducendo i tempi di attesa e offrendo un servizio più efficiente. È importante che i pensionati rispettino queste date per evitare sovraffollamenti e assicurarsi di ricevere la loro pensione mensile in modo tempestivo.

Informazioni aggiuntive per il ritiro delle pensioni

Per ritirare la pensione in contanti, è necessario presentarsi presso l’ufficio postale muniti di un documento d’identità valido e del codice fiscale. Inoltre, è consigliabile verificare l’orario di apertura dell’ufficio postale prescelto e considerare di recarsi in orari meno affollati per un’esperienza più agevole. In caso di impossibilità a recarsi personalmente agli sportelli, è possibile delegare una persona di fiducia, fornendole una delega scritta accompagnata da una copia dei documenti.

Le Poste Italiane e INPS collaborano per offrire un servizio efficiente e sicuro a tutti i pensionati. Assicuratevi di segnare sul vostro calendario la data prevista per il ritiro e di prepararvi in anticipo per garantire un processo senza intoppi. Per ulteriori informazioni o in caso di dubbi, è sempre possibile consultare il sito ufficiale di Poste o rivolgersi direttamente al numero verde dell’INPS. In questo modo si può organizzare il ritiro dell’assegno mensile senza attendere troppo allo sportello.