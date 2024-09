Poste Italiane, non ti fidare se ti dicono questo: è una truffa legalizzata | Ti levano anche le mutande

Attenzione alla nuova truffa che sta girando in quanto colpisce i clienti di Poste Italiane, se ci caschi ti portano via tutto. I clienti sono allarmati è per questo che bisogna proteggersi con le giuste informazioni.

Ai tempi dei nostri nonni/bisnonni esisteva la cosiddetta “mattonella” o “materasso” che se glielo chiedete, ancora oggi vi diranno che erano metodi più sicuri. In realtà è stato riscontrato che non era assolutamente così in quanto non è mai saggio tenere grosse quantità di denaro in casa.

Oggi giorno le banche, le poste e vari altri metodi di risparmio arrivano in nostro soccorso, dandoci tutta una serie di vantaggi e sicurezza che i metodi antichi non avevano. Purtroppo però come in ogni cosa, se da una parte ci sono i pro dall’altra ci sono i contro, cioè le varie truffe online che circolano ogni giorno.

A queste bisogna fare molta attenzione, soprattutto all’ultima che sta girando ai danni dei clienti di Poste Italiane, se ci caschi ti tolgono tutto e tornare indietro potrebbe essere molto difficile se non impossibile.

Come difendersi dalle truffe

Poste Italiane invia spesso degli avvisi ai suoi clienti di prestare molta attenzione a particolari comunicazioni che non vengono inoltrate dai loro uffici, con la speranza di salvaguardare più clienti possibili anche con l’inserimento di una pagina dedicata sul suo sito ufficiale. Ecco quali sono le accortezze maggiori:

Controllate sempre l’attendibilità delle e-mail ricevute, visionando il mittente e il testo;

delle e-mail ricevute, visionando il mittente e il testo; Non scaricare mai allegati di e-mail sospette;

di e-mail sospette; Non cliccare mai sui link presenti nelle e-mail, raggiungete il sito di Poste Italiane in autonomia dal browser;

presenti nelle e-mail, raggiungete il sito di Poste Italiane in autonomia dal browser; Utilizzate l’App per ricevere le e-mail ufficiali e attivate la funzione di anti-malware.

Pericolo per i clienti di Poste Italiane

C’è una nuova truffa di Phishing che sta girando e che sta colpendo i clienti di Poste Italiane possessori delle loro carte Postepay, il cui messaggio invita i cittadini a “Attivare il nuovo sistema di sicurezza”, come riporta il testo, spaventando il cittadino che qualora non attivasse il nuovo metodo non potrà più usare la carta. Tenete presente che questa comunicazione arriva dall’e-mail, servizio@postepay-evolution.info.

Qualora doveste cliccare sul link proposto, il sito fasullo (simile a quello di poste), utilizzerà i dati che inserirete durate l’autenticazione per rubarvi i soldi presenti sulla carta e agire al posto vostro. Per questo motivo come ricordano dall’azienda, nessun operatore ufficiale vi chiederà mai le credenziali per accedere al sito o all’App o i dati delle carte e ancora i codici segreti. Non inoltrano messaggi dai toni minacciosi o accattivanti e soprattutto non vi chiederanno mai di trasferire denaro su altri conti/carte. Fate molta attenzione e tutelatevi sempre, mai agire di fretta perché il truffatore punta proprio su questo, sulla paura.