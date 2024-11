Pippo Baudo in lacrime, addio al conduttore televisivo: ci lascia a 83 anni | Malore fulminante

Pippo Baudo e colleghi sono in lacrime dopo aver appreso la triste notizia in merito all’addio del noto conduttore televisivo. Ha lasciato il suo grande pubblico all’età di 83 anni.

Naturalmente non ha bisogno di presentazioni il grande, Pippo Baudo, il cui slogan: “l’ho inventato io”, la dice lunga sulla sua consolidata e brillante carriera nel campo televisivo. Il suo nome infatti è associato alla Tv di Stato, rendendolo uno dei capisaldi del piccolo schermo.

Pippo dopo una carriera straordinaria ha deciso di ritirarsi quando ancora faceva battere il cuore ai suoi fan per la sua presenza, lasciando così un ricordo epico e inimitabile, un po’ come fanno i calciatori quando decidono di salutare i loro tifosi.

Dopo il suo addio, le sue apparizioni si sono fatte sempre più sporadiche in televisione ma comunque sempre apprezzate dal grande pubblico. Di recente è stato nominato in causa dal popolo del web, per via di quell’addio molto doloroso avvenuto per la scomparsa del conduttore 83enne. Pippo e colleghi avranno versato qualche lacrima?

Le condizioni di salute di Pippo Baudo

Pippo Baudo di anni ne ha 88 e il grande conduttore ha deciso di ritirarsi a vita più tranquilla, restando lontano dalle telecamere. Per questo motivo puntualmente, vengono fatte illazioni in merito al suo stato di salute. Da poco l’abbiamo visto al compleanno di un altro giovanotto molto amato, cioè Pier Francesco Pingitore, il quale di anni ne ha compiuti ben 90.

Nonostante il suo arrivo in sedia a rotelle, per un problema al ginocchio, come aveva rivelato, Pippo ha mostrato a tutti quanto ancora sia in perfetta forma, sia fisicamente che mentalmente. Sia i presenti che il pubblico da casa, sono stati molto contenti di averlo rivisto sorridente e spiritoso come sempre. Alla fine un po’ tutti speriamo di arrivare alla sua età esattamente come lui.

L’addio al noto conduttore

Tornando a noi, qualche giorno fa, il mondo ha dovuto dire addio al noto conduttore americano, Chuck Woolery, venuto a mancare all’età di 83 anni, per problemi respiratori, come riportano da msn.com. Il volto noto era celebre per aver condotto Wheel of Fortune e Love Connection. Con queste parole, Mark Young su X ha rivelato: “Con il cuore spezzato, vi annuncio che il mio caro amico Chuck Woolery è venuto a mancare. La vita non sarà più la stessa senza di lui”.

Molti i messaggi di cordoglio lasciati sui canali social del noto conduttore e siamo sicuri che anche Pippo Baudo e colleghi siano stati rattristati da questa notizia, anche perché hanno raggiunto l’apice della carriera più o meno negli stessi anni, essendo praticamente coetanei.