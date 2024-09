Pensioni, a ottobre slitta tutto: inutile presentarsi in Posta dall’1 al 5 | Non ti fanno entrare nemmeno

Nuova rivoluzione in merito alle pensioni, in quanto potrebbe slittare tutto, qualora volessi presentarti in posta per ritirare il tuo primo cedolino. Ecco di cosa stiamo parlando.

“Il lavoro nobilita l’uomo”, recita un vecchio proverbio ed è vero. Lavorando si può vivere in modo degno, in quanto ci si può permettere di acquistare beni più o meno costosi, una casa, la spesa alimentare e così via. Ogni cittadino dovrebbe avere diritto a portare avanti questo tenore di vita, purtroppo non è così per tutti e i tassi di disoccupazione parlano chiaro.

A ogni modo, per tutti coloro che hanno prestato servizio per tutti gli anni di contributi indicati dallo Stato, arriva finalmente il momento della tanto attesa e meritata pensione. Per quanto l’età pensionabile si sta allungando sempre più, tutti i lavoratori ne hanno diritto.

A breve però potrebbe cambiare tutto per tutti coloro che dovrebbero ricevere il primo cedolino, c’è una nuova modifica in corso che sta facendo molto chiacchierare, ecco perché cercheremo di fare chiarezza.

Le disposizioni attuali di pensionamento

Prima di parlare della situazione in corso, dobbiamo fare un passo indietro, per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in quanto come possiamo leggere anche da money.it, per il settore della Difesa e Sicurezza, i lavoratori possono andare in pensione a 60 anni, mentre per tutti gli altri a 65 anni di età con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Oppure, tutti quanti i dipendenti del settore pubblico, possono optare per la pensione di vecchiaia, quindi raggiungendo i 67 anni di età. La rivoluzione in corso, anche perché non tutti hanno capito bene su cosa verterà questa nuova modifica pensionistica che dovrebbe o potrebbe (non si è ancora capito) approdare nella prossima Legge di Bilancio del 2025.

Cosa cambia per i dipendenti pubblici

Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che saranno in procinto di andare in pensione, potrebbero decidere ovviamente su base volontaria, da come riferiscono sul sito money.it, di slittare l’uscita dal luogo di lavoro a 70 anni.

Ognuno sarà quindi libero di scegliere se andare in pensione nei tempi corretti o slittare di qualche anno. Questa opzione è stata vagliata dal ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, per cercare di ovviare alla mancanza di personale per alcuni ruoli. In attesa quindi di sbrogliare tutto l’iter di assunzione delle leve più giovani, far restare qualche anno in più i dipendenti già esperti farebbe tirare una boccata d’aria alla Pubblica Amministrazione. In questa maniera, i dipendenti che vorranno lavorare fino ai 70 anni, si vedranno incrementare il proprio cedolino pensionistico a fine carriera.