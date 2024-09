Penny Market, scoperta da brivido nell’insalata: peggio delle blatte | Richiamata immediatamente

Quello che hanno scoperto in merito ad alcuni lotti di insalata acquistabili anche da Penny Market è ancora peggio di trovare una blatta al suo interno. Richiamo immediato e i consumatori tremano.

Oggi giorno se dobbiamo fare la spesa abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta. Che sia supermercato o discount poco importa, i cittadini possono decidere di andare sempre e solo in un luogo o girare in ognuno acquistando i vari prodotti in offerta.

In questa maniera grazie anche ai vari coupon, i clienti potranno affidare la loro spesa settimanale a diversi marchi e luoghi cercando sempre di intaccare il meno possibile il proprio budget familiare. A prescindere dal proprio stile di vita, sono molti i cittadini che si affidano a prodotti già pronti che siano quelli in busta o surgelati, alla fine si sa, sono più veloci e anche più gustosi.

Eppure molte volte arrivano quei richiami che ci lasciano senza parole. Pensiamo sempre che a noi non possa succedere nulla ma a volte basta una piccola distrazione per finire nell’oblio. In questo caso, il richiamo avviene per l’insalata che si trova anche al Penny Market e no, il problema è peggio di trovarci dentro una blatta.

I richiami dei supermercati

Per quanto il cibo confezionato e ultraprocessato è comodo, veloce e gustoso, non sempre è la soluzione ideale per cercare di restare in salute il più tempo possibile. Ad oggi sono stati molti i richiami che vengono diramati dal Ministero della Salute o da altre fonti autorevoli in merito a problemi improvvisi emersi per qualche errore durante la produzione e/o il confezionamento.

I problemi sono molteplici si è passati dai casi di listeria a pezzi di plastica e/o vetro trovati nel cibo e così via. È per questo che ognuno di voi farebbe bene a rimanere sempre aggiornati in modo da poter restituire il prodotto in tempo prima di consumarlo.

L’insalata contaminata venduta anche al Penny Market

Come possiamo leggere da, il fattoalimentare.it, il Ministero della Salute ha segnalato la presenza di listeria in 20 marchi che producono insalata già pronta, confezionata da 20 marchi differenti. Precisamente parliamo di insalata iceberg e lattuga venduti da: “Il Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese, Vivinatura e Coop”, come riportano dal sito.

Per leggere l’articolo completo con tutti i numeri di lotto e le date di scadenza da verificare, vi conviene verificare direttamente sul sito in questione. Non solo il Penny Market ma sono molti i brand purtroppo coinvolti.