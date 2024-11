Pellet, il bancale da 70 sacchi a €114,33: l’offerta clamorosa sta scadendo | Potere calorifero straordinario

C’è un’offerta strepitosa che non potete assolutamente perdere, ti porti a casa il bancale di pellet ad un prezzo super.

Per quanto in alcune regioni italiane ancora il freddo tipico dell’autunno ancora è lontano, in quanto si avverte un certo non so che di tepore primaverile, sono molti coloro che stanno iniziando a correre ai ripari per prepararsi all’atteso abbassamento di temperatura.

I riscaldamenti li stanno accendendo via via in tutta Italia, così come molti stanno acquistando stufette varie, coperte e piumoni in offerta, pompe di calore sfruttando il bonus ristrutturazione e così via. C’è chi inoltre, ha a disposizione a casa propria la stufa a pellet, il cui prezzo di quest’ultimo è abbastanza elevato.

Per questo oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un’offerta sensazionale, un bancale da 70 sacchi di pellet dietro primo corrispettivo di €114,33. Affrettatevi perché la promozione è limitata e a quel prezzo, i sacchetti vanno a ruba.

Bonus pellet 2025

Sono molti i cittadini che dopo aver usufruito del bonus del pellet della Legge di Bilancio del 2024, stanno incrociando le dita per ottenerlo anche il prossimo anno. Per chi è riuscito a fare la domanda nei tempi corretti, a febbraio si è visto ridurre l’aliquota dell’IVA dal 22% al 10% per l’acquisto di questo combustibile naturale.

Per il momento non c’è ancora nessuna certezza su cosa sarà approvato e cosa no nella prossima Legge di Bilancio 2025, ma molto probabilmente pare che il bonus per il pellet purtroppo non verrà attivato nuovamente. Per questo motivo, i cittadini che usufruiscono di questo metodo per riscaldarsi, dovranno purtroppo verificare se sarà prevista qualche altra agevolazione per loro.

Un’offerta imperdibile per l’acquisto del pellet

In vista del fatto che nel 2025, con molta probabilità, il bonus per il pellet non sarà confermato, è normale che i cittadini stanno cercando di risparmiare il più possibile per l’acquisto di questo combustibile naturale. Sul sito di Mineral Pavani è possibile acquistare un bancale da 70 sacchi da 15 Kg di pellet abete 100% winter a 343€.

Per tutti coloro che non possono pagare l’importo in un’unica soluzione, sul sito è possibile beneficiare della possibilità di pagare l’importo in 3 rate da €114,33 l’una. La spedizione avviene in 3 giorni, se invece andate direttamente in sede, il ritiro è gratuito. Inoltre sul sito ufficiale dell’azienda trovate tutte le informazioni in merito al materiale, al potere calorifico e alle modalità di ordine, spedizione e pagamento. Se siete interessati vi conviene affrettarvi in quanto questa promozione è limitata nel tempo.