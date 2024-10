Patente, introdotta la tassa di 350€: funzionerà come il Canone RAI | Da pagare obbligatoriamente

Se volete tenervi la vostra patente dovrete pagare una tassa di 350 euro, è obbligatorio e nessuno potrà farci nulla. Sarà un po’ come il canone Rai, se lo pagate, potete continuare a usufruire del servizio.

A prescindere da chi la patente dell’auto non avrebbe mai voluta prenderla e diciamo che è stata più che altro una forzatura dei genitori, pensando al loro bene per il futuro. Riferendoci a chi invece quel “pezzo di plastica” se lo sognava tutte le notti, l’emozione di quando ha raggiunto quel traguardo non ha paragoni.

Stringerla, riporla nel portafoglio e guidare da patentato è un ricordo che rimane vivido nella mente di ognuno di noi. È bene sapere però, che nessuno ci deve nulla, in quanto, in ogni momento, in base alle nostre azioni, la licenza di guida se la potrebbero riprendere.

Ed è proprio in merito a questo dettaglio che è stata introdotta la tassa di 350 euro, da pagare obbligatoriamente se non vogliamo dover ricominciare tutto da capo. Proseguite nella lettura e capirete meglio di cosa stiamo parlando.

Il nuovo codice della strada

Per il momento non c’è ancora la data certa di quando il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore, ma sappiate che quando succederò, saranno molti gli automobilisti che inizieranno a “tremare” se non si comporteranno con parsimonia su strada. Le nuove sanzioni saranno molto più rigide di quello che già sono e saranno molti i casi per cui potreste dover dire addio alla vostra patente, per poco o per molto tempo.

Le inadempienze maggiori per cui si parlerà addirittura di “ergastolo della patente“, cioè il ritiro a vita della vostra patente, saranno molteplici. Sono molteplici le cause per cui potreste ricevere pene molto severe, sicuramente chi viene colto in stato di ebrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o con lo smartphone alla guida non se la passerà per niente bene.

Cosa fare per recuperare i punti: obbligatorio se vuoi recuperarli

Quando commettete molteplici infrazioni alla guida, i punti della patente vi verranno tolti, finché non arriverete al punto in cui non ne avrete più nemmeno uno. In questi casi, frequentando gli appositi corsi, potrete recuperare i punti, per evitare di dover rifare tutto da capo. Vi riportiamo le cifre per frequentare il corso per il recupero dei punti:

Patenti A e B : dovrete frequentare un corso di 12 ore, a un costo di 250 euro per riottenere 6 punti sulla patente;

: dovrete frequentare un corso di 12 ore, a un costo di 250 euro per riottenere 6 punti sulla patente; Patenti C, C1 D, D1 : dovrete frequentare un corso di 18 ore, a un costo di 350 euro per riottenere 9 punti sulla patente;

: dovrete frequentare un corso di 18 ore, a un costo di 350 euro per riottenere 9 punti sulla patente; Patenti CQC e CAP B: dovrete frequentare un corso di 20 ore, a un costo di 400 euro per riottenere 9 punti sulla patente;

Proprio per evitare queste spese aggiuntive, sarebbe meglio per voi guidare con prudenza, in modo da tenervi tutti i vostri punti sulla patente.