Parcheggi, il ticket non basta più: nuova regola killer | 168 euro direttamente dal tuo conto corrente

Attenzione a dove parcheggiate, in quanto neanche il ticket pagato potrà salvarvi da quei 168 euro di multa se continuate a non rispettare la legge.

Il Codice della Strada parla chiaro, in ogni suo articolo sono inserite le direttive in merito alla maggior parte delle situazioni che potrebbero verificarsi su strada. Possono essere giuste o sbagliate per l’opinione pubblica, ma poco importa, vanno obbligatoriamente rispettate.

Adesso poi, che il nuovo CdS è diventato legge ufficialmente, saranno ancora di più le nozioni da apprendere se non si vogliono subire punizioni esemplari. Molti guidatori sottovalutano queste novità, ma pensate veramente che valga la pena finire in carcere per aver bevuto qualche bicchiere di troppo?

Lo Stato quando rilascia la patente dà fiducia al cittadino, il quale però deve guadagnarsela se vuole mantenerla e quindi se volete bere a cena, siete liberissimi, l’importante è non guidare dopo. Oltre a questo argomento spinoso c’è anche quello dei parcheggi, le cui direttive non spesso vengono rispettate. Ecco perché se non volete prendere una sanzione di 168 euro, pur avendo pagato il ticket, fareste meglio a rispettare la legge.

Le nuove disposizioni in merito al parcheggio

Cambiano le regole in merito al parcheggio auto, moto e anche quello dei monopattini. Molti cittadini non lo prendono sul serio, ma anche quest’ultimo, è ormai considerato un mezzo di trasporto a tutti gli effetti, motivo per cui, bisognerebbe guidarlo con più parsimonia. Sono molteplici gli incidenti causati da una guida irresponsabile dei monopattini, in quanto ogni giorno leggiamo sui vari quotidiani di manovre azzardate che provocano incidenti anche molto gravi.

Per questo motivo si è reso necessario attuare nuove disposizioni anche in merito al parcheggio, per questo motivo sappiate che i monopattini non potranno essere parcheggiati sopra i marciapiedi, ostruendo così il passaggio dei pedoni e soprattutto alle persone con disabilità. Per questa irregolarità potrete ricevere una multa che va dai 41 euro ai 168 euro. Ma attenzione perché questa cifra dovrete pagarla anche per un’altra infrazione, sapete quale?

Attenzione a non parcheggiare qui

Non soltanto coloro che guidano i monopattini dovranno fare attenzione alle nuovi disposizioni in merito al parcheggio, ma anche chi conduce auto e moto, in quanto le sanzioni sono elevate anche per loro, se lasciano il veicolo in sosta nei luoghi sbagliati. Non importa se pagate il ticket, ma se li lasciate nei posti riservati ai disabili e in quelli dei mezzi pubblici, le multe fioccheranno all’impazzata.

Le cifre saranno differenti, per esempio per il secondo caso, i ciclomotori saranno sanzionati dai 41 euro ai 168 euro, mentre le auto prenderanno un verbale che potrebbe andare dagli 87 euro ai 344 euro. Sul sito money.it, troverete tutti gli importi aggiornati.