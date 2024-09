Ministero della Salute nel panico: “Non ingerite questo farmaco” | 9 italiani su 10 ce l’hanno in frigo

Il Ministero della Salute lancia un comunicato shock in merito a questo farmaco, molto diffuso tra gli italiani, in quanto ce l’abbiamo quasi tutti in frigo. Ecco che cos’è successo.

Stiamo per tornare nella temuta stagione dei malanni, quella che ci costringerà a stare a letto per raffreddori, influenze e virus vari. Per quanto possiamo fare attenzione, mangiando sempre molta frutta e verdura, stando lontani dai luoghi affollati, coprendoci bene, chi più chi meno, colpisce un po’ tutti.

Per essere immuni da tutto probabilmente dovremmo vivere su di un’isola deserta, allora forse in quel caso i virus non ci troveranno ma finché avremo a che fare con i nostri simili, com’è giusto che sia, mettiamoci l’anima in pace perché qualche starnuto lo faremo sempre.

Alla fine, il consiglio è sempre lo stesso, se state male, dovete stare nel letto e curarvi, soltanto così si eviterà che il virus possa aggravarsi, rilasciandovi sintomi più gravi. Ed è in merito proprio alle varie cure che potrebbe prescrivervi il medico che ci soffermiamo oggi. Questo noto farmaco è stato richiamato dal Ministero della Salute, gli italiani sono nel panico, perché alla fine in frigo ce l’abbiamo un po’ tutti.

I richiami del Ministero della Salute

Ogni cittadino dovrebbe monitorizzare spesso il sito del Ministero della Salute, dal quale sopraggiungono spesso comunicazioni, più o meno urgenti, in merito ai vari richiami che possono sopraggiungere nel corso dell’anno. Per quanto gli esperti del settore prestano sempre molta attenzione, ogni tanto qualche problema può sempre arrivare.

Detto ciò, continuate ad affidarvi sempre alla medicina, al vostro medico di base e agli specialisti del settore e diffidate da coloro che vogliono lucrare sul vostro dolore e disperazione per rifilarvi metodi molto discutibili. In merito alla medicina, vi diciamo soltanto Alexander Fleming, la cui scoperta della Penicillina nel 1928 ha salvato milioni e milioni di vite, numeri alla mano è di questo che parliamo.

Attenzione a questo lotto

Tornando a noi, il Ministero della Salute, come riportano da ilsalvagente.it, ha diramato l’allerta su di un lotto di Augmentin, a titolo cautelativo, in quanto presenta il sigillo difettoso per alcuni flaconi medicinali.

Il lotto in questione è il medesimo: “lotto dell’antibiotico Augmentin 400 mg/57mg/5ml polvere per sospensione orale, AIC n. 026089464, lotto n. G68H con scadenza 11/2025”, come segnalato dalla GlaxoSmithkline Spa, in data 19 settembre 2024. Qualora aveste questo lotto in casa dovrete gettarlo negli appositi contenitori dei rifiuti immediatamente o riportarlo dove l’avete acquistato per chiedere informazioni e aggiornamenti in merito.