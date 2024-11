Milly Carlucci in lacrime, arrivato il licenziamento in tronco: mamma RAI non ha perdonato | Cos’ha combinato

Caos a Ballando con le stelle, nessuno ci poteva credere sono tutti sotto shock, il licenziamento è arrivato e Milly Carlucci è senza parole. Cos’è successo?

Ballando con le stelle ci ha abituati da sempre a notevoli colpi di scena puntata dopo puntata, in quanto vedere un vip cimentarsi nella danza, uno sporto che andrebbe abbracciato fin da bambini per poterlo gestire al meglio, riuscire a migliorare nel giro di poco tempo, è veramente sensazionale.

Ovviamente il merito è sì delle celebrità, che danno anima e corpo per poter brillare sul palco di Milly Carlucci ma anche, e soprattutto se ci consentite, dei maestri di danza che la Rai ha assunto per il programma, i quali mostrano una bravura e una professionalità di tutto rispetto.

Oltre a questo, negli ultimi anni, i fan del talent ballerino, sono sempre curiosi di sapere quali saranno le bagarre epiche che si verranno a creare tra i concorrenti e la giuria. Sicuramente però questo coup de théâtre, non se l’aspettava nessuno. Sono tutti sotto shock, quel licenziamento da mamma Rai è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Tensione ai massimi storici a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle sta succedendo veramente di tutto e i fan non sanno più cosa pensare. L’opinione pubblica si è divisa, c’è chi vorrebbe che il programma tornasse al clima degli esordi, dove il ballo era il tema principale e chi invece dà ragione ai vari membri della giuria. Oltre all’episodio mai successo nella storia di ballando che si è venuto a verificare da poco, volevamo parlarvi anche di un altro scenario che sta facendo discutere molto sui social.

In realtà crea scompiglio anche tra i membri della giuria stessa e parliamo delle esibizioni di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, aspramente criticati dalla Lucarelli e Mariotto, durante l’ultima esibizione. In merito a quest’ultimo, come riportano da Libero Magazine, le ferite tra i due potrebbero essere più profonde, in quanto il giurato e la conduttrice avrebbero battibeccato già ai tempi di quando lei conduceva Detto Fatto. Ovviamente questa ipotesi non è mai stata avvalorata dai diretti interessati, quel che è certo però, è che l’atteggiamento di Guillermo nei confronti di Bianca, poco piace a Giovanni. Chissà se anche lui vivrà la stessa esperienza che vi stiamo per raccontare? Speriamo di no.

Il licenziamento in tronco alla fine è arrivato

Non solo Giovanni Pernice si è arrabbiato per le critiche ricevute dalla giuria, ma anche Angelo Madonia, il quale dopo la sua ultima performance andata in onda sabato 23 novembre con Federica Pellegrini, ha avuto uno scontro molto acceso con Selvaggia Lucarelli, portando il ballerino alla fine del, botta e risposta, ad abbandonare il palco, lasciando sola la Divina, nelle successive interviste.

Non si sa di preciso cosa sia successo dietro il backstage, c’è da dire però che il comunicato arrivato poco fa dalla Rai ha lasciato tutti senza parole, in quanto è la prima volta che un ballerino viene licenziato da Ballando con le stelle: “a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso…Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti…”, rivelando che a breve sarà nominato il nuovo ballerino che gareggerà insieme alla Divina. Cosa dirà Milly Carlucci durante la prossima puntata dello show? Per il momento la rete si è divisa, con chi ha dato ragione alla Rai, e chi invece al ballerino.