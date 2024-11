Mediaset è distrutta: un incidente stradale ce l’ha portata via | Piersilvio non trattiene le lacrime

Mediaset è sotto shock dopo quella notizia giunta all’improvviso come un fulmine a ciel sereno. Piersilvio e gli altri non trattengono le lacrime, le hanno dovuto dire addio.

In Mediaset sono tutti una grande famiglia, in quanto si conoscono tra tutti, non soltanto tra i conduttori, ma anche con il resto dello staff. Se ci pensate bene, l’emittente televisiva funziona proprio per l’importante lavoro svolto da tutti.

I conduttori sono coloro che ci mettono “la faccia”, ma se non fosse anche per i cameraman, le truccatrici, chi si occupa del guardaroba e così via, nulla di tutto questo potrebbe esistere. Sono una squadra vincente proprio perché si riconosce il lavoro di tutti.

Per questo motivo sono rimasti tutti sotto shock, dopo la notizia di questa scomparsa improvvisa. Quel terribile incidente stradale l’ha portata via da familiari, amici e colleghi. Tutto lo staff di Piersilvio è in lacrime.

Un 2024 pieno di dolore a Mediaset

Questo 2024 per Mediaset è stato sicuramente un anno pieno di soddisfazioni, con quei programmi che hanno portato uno share altissimo per l’emittente privata. Nonostante questa gioia, Piersilvio Berlusconi e gli altri hanno dovuto indossare l’abito scuro diverse volte, in quanto sono stati diversi gli addì che hanno dovuto dare a colleghi molto apprezzati. L’abbiamo visto con Silvia Pizzi, l’hair stylist morta a soli 42 anni, lasciando sgomenti tutti coloro che la conoscevano.

E ancora, lo storico giornalista e scrittore, Cesare Corda, nonché Roberto Bassanini lo scenografo che ha partecipati a diversi programmi Mediaset e Nicola Fuiano, il famoso autore del Grande Fratello, nonché voce indimenticabile del confessionale della prima edizione.

Una morte che ha scioccato tutti

La morte non è mai giusta, soprattutto quando a perire è una ragazza di 26 anni che aveva tutta la vita davanti. Parliamo della barista che lavorava a Cologno Monzese negli studi Mediaset, Arianna Paola Alberga, la quale è stata vittima di un terribile incidente mortale qualche ora fa, tra Milano e Cinisello Balsamo. La giovane, seduta sul sedile passeggero, è praticamente morta sul colpo, per il forte impatto contro il guard rail, illeso invece il conducente, il quale ha riportato un trauma al volto e una frattura al femore.

Moltissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social per la ragazza da amici e colleghi, nonché dalla redazione Mediaset, i quali ha pubblicato le condoglianze nell’articolo redatto dal tgcom24. Ovviamente anche noi ci stringiamo attorno alla famiglia, in quanto notizie del genere, non si vorrebbero mai leggere.