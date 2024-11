MD, è attiva la modalità “esci&non paghi”: te ne vai senza sborsare neanche 1 centesimo | Come funziona

Da MD Discount un utente sui social ha spiegato nei minimi dettagli la sua esperienza “dell’esci & non paghi” e il popolo del web insorge, riempiendogli la bacheca di messaggi.

MD Discount è molto gettonato tra i clienti, in quanto riescono ogni giorno a fare la spesa, mettendo nel carrello molti prodotti a prezzi molto convenienti. Le offerte sono molteplici e grazie ai loro volantini sempre ricchi di promozioni, i cittadini hanno ricca scelta.

Sul territorio italiano sono molteplici i punti vendita sparsi nelle varie città, in modo da garantire a molti cittadini di poter beneficiare dei loro sconti. Spesso fanno promozioni come quelle del “3×2” o del “sottocosto” e così via, come anche gli altri punti vendita della concorrenza.

Decisamente questo “esci & non paghi” è insolito, per questo i cittadini hanno iniziato a documentarsi sui social. A raccontare l’accaduto un utente, il quale ha lasciato tutti quanti senza parole.

Un volantino ricco di opportunità

Il nuovo volantino di MD Discount è veramente ricco di offerte che non potete lasciarvi scappare, in quanto è presente di tutto dal genere alimentare, ai prodotti per la casa e così via. Sfogliando si arriva anche a una curiosa sezione con due ricette che fanno venire l’acquolina in bocca, cioè il pollo alle mandorle e la pita con salsa greca. Il bello di tutto questo è che se andate sul loro sito internet, come vi specificano, potrete trovare le ricette per realizzare questi gustosi piatti a casa vostra.

Oltre a tutto questo, non potevamo non soffermarci sulla sezione inerente al Natale. Lasciatevi trasportare dalla magia di questa festa luminosa e pagina dopo pagina, troverete sicuramente molti articoli da acquistare, dal noto albero, alle lucine, fino alle decorazioni. Insomma c’è di tutto e i prezzi sono molto competitivi, in quanto non si vede tutti i giorni il trenino luminoso a 4,99 euro, o il puntale con slitta rotante a 24,90 euro.

Un caso che sta facendo discutere

Volantino a parte, è diventato virale un video social rilasciato dal proprietario della 3ktimpianti, il quale ha voluto documentare la sua esperienza avuta con l’MD Discount di Torino o meglio con chi l’ha assunto, un certo Dario, come rivela, per dei lavori di manutenzione. Come ha rivelato, pare che la sua azienda non sia stata saldata per il lavoro terminato un anno fa, subendo un ammanco di 40.000 euro.

Alcuni utenti sui social hanno intitolato questa vicenda ironicamente come “esci & non paghi”, riferendosi al fatto che il lavoratore come ha terminato i lavori non è stato più saldato. Nel video si vede alla fine, che l’imprenditore è stato poi raggiunto da qualcuno che chiedeva spiegazioni dell’accaduto. Per il momento non sappiamo come finirà questa storia e chi abbia ragione e soprattutto se ci sono eventuali colpe da attribuire al noto discount. Non ci resta che attendere gli eventuali sviluppi futuri.