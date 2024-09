Mazzata per chi ha chiesto il mutuo: nuovo OBBLIGO FISCALE | La Guardia di Finanza sta controllando tutti

Questo caso ha lasciato tutti quanti senza parole, hanno chiesto un mutuo e hanno pagato una multa pazzesca. Se non controllate bene potreste incapparci tutti quanti, ecco di cosa parliamo.

Che voi siate in coppia o da soli, quando un cittadino riesce a comprarsi una casa, significa che è abbastanza indipendente, lavorativamente parlando, da poter iniziare a “spiccare il volo” verso un futuro sicuramente più roseo.

Alla fine lo sappiamo tutti, per quanto una persona possa pagare l’affitto in modo impeccabile o vivere bene a casa dei genitori, quando si riesce a fare il grande passo è sempre una grande soddisfazione. Anche perché, se il proprietario di casa per esempio decide di vendere l’immobile, il vostro contratto verrà reciso alla scadenza prevista.

Ovviamente prima di fantasticare a occhi aperti, bisogna necessariamente ottenere l’ok da parte della banca, per poter ottenere il mutuo e pagare così l’immobile. Eppure in questo particolare contesto questa richiesta è valsa una mazzata per chi non ha fatto attenzione a quella particolare clausola.

La richiesta del mutuo in Olanda

Questo particolare caso ha lasciato i cittadini senza parole. Ci troviamo in Olanda, una coppia ha richiesto un mutuo per acquistare la loro casa dei sogni. Purtroppo la banca gliel’ha negato e così i delusi cittadini non solo non hanno potuto chiudere l’affare ma hanno dovuto anche pagare una multa di 170mila euro. Come mai vi starete chiedendo?

Secondo la legge olandese, nel momento in cui la vendita dell’immobile non avviene più, a prescindere da quale sia la causa, come in questo caso non imputabile al cittadino, l’acquirente dovrà comunque pagare una penale del 10% sul valore dell’immobile. Oltre a questo, il giudice può decidere, come in questo caso, di applicare un risarcimento aggiuntivo, qualora l’importo fosse per lui irrisorio.

Potrebbe capitare in Italia?

Questa vicenda ha lasciato i cittadini olandesi senza parole ma in realtà non solo loro, diciamo un po’ tutti coloro che sono in procinto ad acquistare una casa di proprietà. In molti si sono quindi chiesti se qui in Italia si sarebbe potuta verificare una situazione simile? In Italia non è prevista una legge che valuta la penale qualora il mutuo della casa non venisse accettato, ma chi vende può inserirla tranquillamente nelle clausole del contratto.

Per questo molti, non hanno potuto recuperare la caparra lasciata per fermare la vendita ad altri acquirenti. Per questo motivo, prima di firmare un qualunque contratto vagliate bene ogni singola condizione apportata e considerate sempre che la banca potrebbe rifiutarvi la richiesta di mutuo, per tutta una serie di motivi a volte anche inspiegabili per voi. Sarebbe meglio chiedere una verifica in banca prima di effettuare una qualunque compravendita in modo da sapere già fino a che limite ci si possa spingere.