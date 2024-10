Mazzata Patente B, introdotto il nuovo canone biannuale | Ce lo prelevano per rinnovo tacito automatico

Tutti i cittadini prima o dopo dovranno pagare questo “canone” biennale, in vista del rinnovo della patente B. Il Codice della Strada parla chiaro, nessuno può farci nulla se vorrà continuare a guidare.

Quando finalmente raggiungiamo il tanto sospirato traguardo dell’acquisizione della patente, a prescindere dell’età di conseguimento, vorrà dire che siamo abbastanza grandi per lo Stato, e in teoria responsabili, per poter guidare un veicolo a motore potente come un’automobile.

Una volta presa la patente B dell’auto, è fondamentale rispettare le varie norme previste dal Codice della Strada se volete tenervela in tasca per parecchio. Ricordatevi infatti che se per prendere la patente ci avete messo parecchio, per farvela sospendere o ritirare ci vuole un secondo.

In merito proprio alle normative che ruotano attorno a questo documento rosa, sappiate che tutti quanti prima o dopo arriveranno al pagamento biennale per poterla rinnovare. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come prendere la patente

La patente è un documento che i cittadini italiani potranno prendere al raggiungimento della maggiore età, anche se a scuola guida ci si potrà iscrivere prima, l’esame non si potrà assolutamente sostenere prima di aver compiuto 18 anni. Per poter arrivare a tenere in mano quella “tessera rosa”, dovrete innanzitutto frequentare le lezioni di teoria, che sia in presenza o in videoconferenza. Questo ultimo punto, se durante il covid era molto comune, adesso non tutte le autoscuole hanno mantenuto questo privilegio.

Una volta frequentate tutte le lezioni e svolto tutti i quiz di preparazione, nel momento in cui vi sentirete pronti, potrete sostenere l’esame di teoria. Se passato, potrete iniziare a svolgere le guide, avendo acquisito il foglio rosa. Con questo documento potrete guidare sia insieme all’istruttore di guida sia insieme a un parente o amico che avrà conseguito la patente da almeno 10 anni. Una volta che sarete pronti, potrete finalmente sostenere l’esame pratico e se promossi, avrete finalmente ottenuto il vostro documento che vi permetterà di dire addio ai mezzi pubblici.

La questione del rinnovo

Una volta conseguita la patente B dell’automobile, sappiate che questo privilegio non è a tempo indeterminato, in quanto se commettete per esempio infrazioni varie su strada ve la potrebbero sospendere o addirittura ritirare. Anche in presenza di particolari patologie, potreste dover dire addio alla possibilità di guidare, soprattutto in presenza di patologie psicologiche.

Un altro dettaglio che dovrete tenere in considerazione sarà l’età. Sappiate che se avete meno di 50 anni, la patente verrà rinnovata ogni 10 anni; se avete tra i 50 anni e i 70 anni il rinnovo avverrà ogni 5 anni; ogni 3 anni se avete più di 70 anni e infine ogni 2 anni dagli 80 anni in poi. Ed è questa la casistica su cui si soffermava il nostro focus, in quanto ogni volta che andate a fare il rinnovo, dovete pagare una determinata cifra che vi verrà richiesta dall’autoscuola, in quanto dovrete sottoporvi alla visita medica in sede. È così per tutti e non potrete farci nulla.