Maria De Filippi è in lacrime: lo ha saputo dai telegiornali | Un tumore fulminante ce l’ha portata via

Un tumore se l’è portata via e tutti sui social sono rimasti senza parole, in quanto aveva tutta la vita davanti. Maria De Filippi l’ha saputo dai telegiornali, commozione per tutti quelli che l’avevano conosciuta.

Maria De Filippi porta sempre molta gioia nel cuore del suo amato pubblico, in quanto grazie ai suoi molteplici programmi, fa compagnia a molti di essi nel corso delle giornate. Passiamo da Amici, a Uomini e Donne, a Tu si que vales e così via.

Queen Mary, è così che l’hanno soprannominata i suoi fan, in quanto è un asso dell’intrattenimento, porta sempre un boom di ascolti a Mediaset, per questo motivo Pier Silvio se la tiene stretta. Grazie a lei inoltre, i partecipanti ai suoi programmi possono sperare in qualcosa di meglio.

Ad Amici, i ragazzi cercano di coronare il loro sogno, a Uomini e Donne, di trovare l’amore, a C’è posta per te, di fare pace con la famiglia e così via. Purtroppo non sempre però le cose hanno un lieto fine, in questo caso, quel terribile tumore se l’è portata via e sono tutti distrutti anche perché aveva tutta la vita davanti. Chissà se anche Maria avrà pianto come molti, dopo aver appreso la notizia al telegiornale?

Una notizia dell’ultima ora è diventata virale

Senza mancare di rispetto ovviamente alla notizia che a breve vi rilasceremo, per cercare di smorzare un po’ la tensione e dimostrare quanto, molte volte ci si concentra su fatti insignificanti se li paragoniamo a quello che vi diremo nel prossimo paragrafo, volevamo rilasciarvi uno scoop dell’ultima ora. Gli animi in merito al Grande Fratello sono sempre molto agitati, soprattutto nelle ultime edizioni, il pubblico spera da sempre in una boccata d’aria fresca.

Per questo motivo, secondo Grazia Sambruna di Affari Italiani: “Voci piuttosto insistenti sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato”. Se fosse confermato, la Fascino si occuperebbe dei nuovi volti del reality e chissà che insieme alla bravura di Alfonso Signorini, l’audience non inizi di nuovo a decollare come con le prime edizioni?

Un lutto molto doloroso

Tornando alla notizia di apertura, purtroppo, Antonia Capasso, nota come Cassandra, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro quel cancro che non le ha mai portato via la voglia di cantare. La 25enne aveva commosso tutti per la sua grinta e per la sua straordinaria voce che durante il lockdown, aveva sostenuto un provino per Amici in remoto. Era il suo grande sogno partecipare al talent di Maria De Filippi.

Nel corso degli anni si è sottoposta a diverse cure e interventi ma purtroppo non ce l’ha fatta. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sul suo profilo e molti pensano che anche Maria, essendo lei molto empatica, si sia rattristata dopo aver appreso di questa terribile notizia al telegiornale. Anche noi porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia.