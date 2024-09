Lo sapevi che se accendi il termosifone a quest’ora paghi la multa? | Passato il dpcm Autunno 2024: i dettagli

Attenzione a quando accendi il termosifone, se lo fai a quest’ora paghi la multa è tutto scritto nel nuovo dpcm Autunno 2024. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova norma.

Il passaggio dall’estate all’autunno lo sappiamo è sempre traumatico perché se da una parte si ha voglia di trovare un po’ di refrigerio dopo i giorni di caldo da record, dall’altra parte l’arrivo del freddo improvviso fa rattristare.

Soprattutto nei giorni in cui non è ancora previsto l’accensione del termosifone e puntualmente l’abbassamento delle temperature chissà come mai avviene sempre in quei giorni. In alcune regioni attualmente stanno “battendo i denti”, mentre in altre il freschino serale inizia a farsi sentire.

A prescindere dalla condizione di appartenenze, sappiate che da nuovo dpcm Autunno 2024 ci sono delle regole molto ferree in merito a quando e per quanto tempo tenere accesi i riscaldamenti. Ecco cosa dovete sapere.

Le sanzioni per chi non rispetta il dpcm Autunno 2024

Per via degli alti livelli di inquinamento ambientale, sono stati imposti dal Presidente della Repubblica nel decreto n. 74 del 16 aprile 2013, le regole per le accensioni e spegnimenti dei termosifoni e le ore di attività in base alle zone climatiche di appartenenza.

L’Italia è stata così divisa in 6 zone, in base alla temperatura media per garantire sempre un equilibrio in base alle necessità. Ogni immobile a uso abitativo deve rispettare le direttive imposte dal Comune di appartenenza, pena diverse sanzioni che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3000 euro. Ricordatevi che le multe e le regole dipendono da comune a comune e in base anche se si tratta di edifici abitativi o commerciali.

Quanto si possono tenere accesi i termosifoni

Tornando al discorso di apertura, in base al nuovo dpcm Autunno 2024, sappiate che in base alle zone di appartenenza potrete tenere accesi i termosifoni per queste ore:

ZONA A : I termosifoni si accenderanno il 1° dicembre, potranno stare accesi per 6 ore al giorno e si spegneranno il 15 marzo;

: I termosifoni si accenderanno il 1° dicembre, potranno stare accesi per 6 ore al giorno e si spegneranno il 15 marzo; ZONA B : I termosifoni si accenderanno il 1° dicembre, potranno stare accesi per 8 ore al giorno e si spegneranno il 31 marzo;

: I termosifoni si accenderanno il 1° dicembre, potranno stare accesi per 8 ore al giorno e si spegneranno il 31 marzo; ZONA C : I termosifoni si accenderanno il 15 novembre, potranno stare accesi per 8 ore al giorno e si spegneranno il 31 marzo;

: I termosifoni si accenderanno il 15 novembre, potranno stare accesi per 8 ore al giorno e si spegneranno il 31 marzo; ZONA D : I termosifoni si accenderanno il 1° novembre, potranno stare accesi per 12 ore al giorno e si spegneranno il 15 aprile;

: I termosifoni si accenderanno il 1° novembre, potranno stare accesi per 12 ore al giorno e si spegneranno il 15 aprile; ZONA E : I termosifoni si accenderanno il 15 ottobre, potranno stare accesi per 14 ore al giorno e si spegneranno il 15 aprile;

: I termosifoni si accenderanno il 15 ottobre, potranno stare accesi per 14 ore al giorno e si spegneranno il 15 aprile; ZONA F: I termosifoni di questa zona non avranno nessun limite.

Detto ciò, controllate in base al vostro comune di appartenenza in che zona risiedete, in modo da potervi preparare per non incappare in qualche sanzione, qualora aveste un riscaldamento autonomo e non centralizzato.