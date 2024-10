Lavoro, ministro Schillaci dà il via libera: tutti ASSUNTI con la terza media | Proposta indecente

Cerchiamo di capire bene in che cosa consiste la proposta di lavoro statale, il cui requisito minimo è la terza media. Non tutti sono soddisfatti ma se Schillaci l’ha approvato un motivo ci sarà.

Molto spesso cerchiamo di capire che direttive seguono i politici per tenere in piedi l’Italia, anche perché da fuori sembra facilissimo, invece è tutt’altro che semplice, visto che bisognerebbe imparare a memoria tutta la Costituzione con i relativi codici ed emendamenti.

Per questo motivo sarebbe meglio, nel limite dei nostri diritti ovviamente, di lasciare fare a chi di dovere, tanto comunque il coltello della parte del manico ce l’hanno sempre loro, nel bene e nel male. È un dato di fatto.

La nuova proposta di lavoro ha fatto alzare le orecchie in molti, soprattutto per il fatto che si possa accedere con la terza media. Ovviamente c’è chi pensa che non sia corretto, altri invece che stanno già compilando la domanda.

Le parole del ministro Schillaci

In questi giorni il ministro della Salute, Orazio Schillaci è al centro dell’attenzione, non soltanto per quell’offerta lavorativa ministeriale che lo “tocca” indirettamente, essendo catalogata nel comparto sanità, ma soprattutto per le sue parole in merito al piano di ridurre le liste d’attesa per i cittadini che devono prenotare una visita. “A breve decreti attuativi, primi risultati entro l’anno”, ha rivelato, parlando anche della piattaforma Agenas.

Grazie a questo programma, lo Stato potrà monitorizzare le richieste e i ritardi di prestazione da parte di tutti i cittadini, Regione per Regione. Come ha rivelato, hanno: “introdotto un metodo serio, scientifico per verificare puntualmente regione per regione, Asl per Asl, quali prestazioni mancano in modo tale che il pubblico si rinforzi”.

Il nuovo bando di concorso

Tornando a noi, c’è una nuova offerta di lavoro che sta attirando l’attenzione di molti, soprattutto perché come titolo di studio viene chiesto soltanto il diploma di terza media. Ci riferiamo al “bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti a tempo pieno e indeterminato, area degli operatori esperti, profilo professionale addetto ai servizi istituzionali – autista di ambulanza”.

Sul sito ufficiale del concorso troverete tutti i dettagli in merito la candidatura. Se siete interessati, affrettatevi perché la possibilità di inoltrare la domanda, scadrà il 2 novembre 2024 alle 12:00. Fareste meglio a leggervi il bando con tutte le relative indicazioni e una volta sicuri della vostra idoneità procedere con l’inoltro della domanda entro i termini prestabiliti.