Il mondo al contrario: multa se sei uscito senza telefono | I nuovi posti di blocco faranno così

Per quale motivo a un posto di blocco potrebbero volere il vostro smartphone? Potreste prendere una multa salata se siete usciti da casa senza, è meglio essere sempre preparati.

Gli anni passano, i tempi evolvono, la tecnologia non si arresta, eppure se ci si trova davanti a un posto di blocco lo scenario è sempre il medesimo, qualunque sia il mezzo con il quale venite fermati.

Non importa se non avete fatto nulla, la divisa vi farà sempre avvertire quella stretta allo stomaco per la quale inizierete a ripercorrere con la mente gli ultimi minuti di guida, per capire se avete commesso qualche imprudenza.

Di solito siamo abituati a sentirci chiedere: “patente e libretto”, ma in quanti sono pronti a consegnare lo smartphone? Eppure ai nuovi posti di blocco preparatevi a sentirvi porre delle domande diverse e se siete usciti senza, preparatevi a pagare una multa più o meno consistente.

Le regole da tenere ad un posto di blocco

Quando si viene fermati a un posto di blocco, non necessariamente si è commesso qualche infrazione, semplicemente a volte gli agenti svolgono dei controlli a random, per verificare che sia tutto in ordine. La prima cosa da fare è quella ovviamente di fermarsi, abbassare il finestrino e restare seduti in macchina con le mani entrambe disposte sul volante.

In questo caso gli agenti vi potranno chiedere i documenti per effettuare dei controlli, consegnate tutto senza protestare e scendete dall’auto solo se invitati a farlo dalle forze dell’ordine. Qualora aveste commesso delle irregolarità è inutile protestare, accettate la sanzione e cercate di non commettere più errori la prossima volta. Fin qui direte voi, tutto nella norma, ma siamo sicuri che in pochi di voi si aspettano la richiesta di cui vi parleremo a breve.

Non dimenticate mai lo smartphone

Come riportano su rainews.it, dal 13 ottobre, 50mila italiani selezionati potranno usufruire in anteprima di un nuovo servizio sull’app Io, la quale sarà poi disponibile per tutti a partire dal 5 dicembre. In pratica, sarà possibile avere sul proprio telefono in maniera ufficiale e soprattutto legale, la patente di guida (valida soltanto in Italia la versione digitale), la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Per la carta d’identità pare che bisognerà aspettare ancora il 2025.

Grazie a questa agevolazione dunque, non ci saranno più problemi qualora dimenticaste i documenti a casa, in quanto vi basterà portare con voi semplicemente il vostro smartphone. Anche in caso di controlli a eventuali posti di blocco, gli agenti vi chiederanno il vostro telefono. Capirete bene da soli che se non portate né i documenti fisici né quelli in versione smaterializzata, la multa potrebbe non togliervela nessuno.