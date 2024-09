Il Ministero della Salute conferma: diventa gratis questa visita specialistica | Serve al 96% degli italiani

Il Ministero della Salute ha disposto che questa visita specialistica fosse accessibile a tutti, in quanto è utilizzata dalla maggior parte degli italiani. Vediamo come ottenerla gratis.

Le visite specialistiche si differenziano tra quelle private e quelle sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale, in quanto le prime vengono pagate interamente dal paziente, mentre per le altre si pagherà il ticket previsto, qualora non ci fossero esenzioni particolari che la vedrebbero erogare gratuitamente.

Ovviamente i tempi tra le due modalità sono differenti, in quanto se per quella privata l’attesa è minima, per quella con la ricetta (per capirci), molte volte si supera anche l’anno di attesa. Proprio per queste lunghe attese, lo Stato sta cercando di ovviare a tutto questo, dilazionando il lavoro al Sovracup, il quale cercherà di ridurla, smistando i servizi verso differenti strutture private oltre gli ospedali.

Questa particolare visita specialistica invece, fortemente voluta dal Ministero della Salute potrebbe rientrare tra quelle gratuite, ecco di cosa stiamo parlando. Anche perché soprattutto da qualche anno a questa parte, sono in molti a sentire la necessità di un consulto.

Privato o bonus

Il metodo più veloce per sottoporsi a questa particolare visita specialistica in questo momento è sicuramente andando privatamente, in quanto vi basterà prendere un appuntamento con un professionista del settore, concordare insieme il giorno e iniziare il vostro percorso. Calcolate però che ogni seduta avrà un costo più o meno alto, in base alla parcella proposta. Molti laureati in questa professione poi tenderanno sempre a lavorare privatamente, in quanto il personale negli ospedali pubblici sono sempre una piccola minoranza.

Non tutti però possono permettersi delle cifre settimanali così consistenti ed è per questo motivo che soprattutto dopo la Pandemia, il Ministero della Salute ha istituito un bonus, il quale permetterà la visita dallo specialista totalmente gratuita. Ovviamente la cifra erogata a favore del cittadino cambierà in base al reddito e alle fasce inserite, per le quali più l’ISEE è alto e minore sarà la percentuale pagata dallo Stato in favore di quella pagata dal contribuente.

Diverse soluzioni al bonus psicologico

Qualora per tutta una serie di motivi non rientraste nel bonus psicologico, sappiate che ci sono diverse alternative per ottenere una visita specialistica senza doverla necessariamente pagare o comunque pagandola molto meno rispetto ad un consulto privato. In primis, potreste rivolgervi alla vostra Asl di appartenenza, paghereste soltanto il ticket, anche se i tempi di attesa sono abbastanza lunghi.

Oltre a questo, potreste provare nelle scuole, in quanto spesso gli Istituti mettono a disposizione questa figura gratuita per gli allievi, o chiedere alle associazioni di volontari, ad alcuni ospedali e così via. Inoltre, da qualche tempo a questa parte in alcune Regioni esiste lo psicologo di base che ha praticamente la medesima funzione del medico di base, effettuando quindi un consulto gratuito anche se questo servizio non è ancora omogeneo in tutta Italia.