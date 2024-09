Fuga italiani in Svizzera: 5000€ di stipendio per questa mansione | Queste le posizioni più richieste

I lavori più pagati in Svizzera sono molti e riguardano diverse categorie, le opportunità per chi cerca stabilità e crescita professionale

Lavorare all’estero è un’opzione sempre più considerata dagli italiani, specialmente per chi vive vicino ai confini con la Svizzera. La vicinanza geografica, unita a salari significativamente più alti rispetto a quelli italiani, rende il mercato del lavoro svizzero particolarmente attraente.

Alcuni professionisti in Svizzera possono guadagnare fino a 200.000 franchi all’anno. L’analisi statistica, realizzata dal progetto Employability, ha identificato le professioni più ricercate e meglio pagate nel paese. Tra queste figurano tanto le posizioni che richiedono un alto livello di specializzazione, come ingegneri e medici, quanto ruoli tecnici e artigianali che richiedono minori qualifiche formali.

Le professioni più pagate in svizzera: ingegneri e consulenti al top

Tra le professioni più remunerative in Svizzera, gli ingegneri civili si trovano ai primi posti con stipendi che vanno da 82.000 a 200.000 franchi all’anno. Questa figura è essenziale per il continuo sviluppo infrastrutturale del paese, contribuendo a progetti che spaziano dalle costruzioni civili alle grandi opere pubbliche. Subito dopo, i consulenti SAP, esperti di sistemi gestionali aziendali, guadagnano tra i 90.000 e i 150.000 franchi all’anno. La forte domanda per questi specialisti riflette la crescente digitalizzazione delle imprese svizzere.

Anche il settore IT vede una forte richiesta, in particolare per tecnici di data center e sviluppatori di software, con salari rispettivamente compresi tra i 68.000 e i 140.000 CHF e tra i 94.000 e i 190.000 CHF all’anno. La Svizzera, con le sue grandi città tecnologiche come Zurigo e Ginevra, rappresenta un hub per le tecnologie avanzate e l’innovazione digitale, il che rende queste figure professionali sempre più indispensabili. Non sorprende, dunque, che gli analisti di cybersecurity siano molto richiesti, con salari che variano da 110.000 a 145.000 franchi, data la crescente necessità di protezione contro le minacce informatiche.

La domanda di professioni sanitarie e Tecniche: un settore in espansione

Il settore sanitario svizzero continua ad essere uno dei pilastri del mercato del lavoro, con una forte domanda per infermieri e medici specialisti. Gli infermieri possono guadagnare tra 83.000 e 105.000 franchi all’anno, mentre i medici specialisti, soprattutto quelli che operano in campi concentrati come la riabilitazione, hanno stipendi compresi tra 92.000 e 150.000 franchi. Questo è in gran parte dovuto alla necessità di una solida assistenza sanitaria post-pandemia, che ha evidenziato l’importanza di un sistema sanitario robusto e ben attrezzato.

Anche figure professionali come tecnici e artigiani trovano spazio nella classifica delle professioni più pagate. I saldatori, ad esempio, possono contare su stipendi tra i 50.000 e gli 85.000 franchi all’anno, una cifra significativa per un mestiere che richiede abilità manuali specifiche ma non necessariamente una laurea. Allo stesso modo, i tecnici di manutenzione, che guadagnano tra i 60.000 e i 90.000 franchi, sono essenziali per mantenere operativi i macchinari e le infrastrutture. La Svizzera continua ad essere un terreno fertile per chi cerca opportunità di carriera, sia per lavori altamente specializzati che per quelli più tecnici, confermandosi come una delle mete preferite dagli italiani in cerca di un futuro professionale promettente e stabile.