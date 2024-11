Ferie, ci vogliono mandare ai pazzi: cancellate quelle di Natale | Ci toccherà lavorare come gli schiavi

Veramente le ferie di Natale sono cancellate e non potremmo più goderci le festività con le nostre famiglie? Cerchiamo di fare chiarezza su questo punto molto importante.

Le festività natalizie si avvicinano e le famiglie stanno già iniziando a stilare i vari menù, per non parlare dei regali da fare, dei pranzi da organizzare, delle decorazioni, delle tavole da imbandire e così via.

I lavoratori non affrontano le festività nella stessa maniera, in quanto ci sono coloro che a tutte le feste stanno a casa già di default essendo che l’azienda chiude a priori, ci sono coloro che dovranno turnare con i colleghi e dividersi i periodi di festa e infine ci sono quei lavoratori che lavorano comunque, come per esempio medici e infermieri, per i quali il numero rosso del calendario è un giorno come un altro.

A prescindere da quale sia la propria situazione, si sta parlando molto di una questione in merito alla cancellazione delle ferie, in quanto non tutti hanno le idee chiare su questo punto. Per questo motivo siamo qui oggi ad approfondire l’argomento.

Le ferie e i permessi dei lavoratori

I vari contratti dei lavoratori possono distinguersi per orari e giorni lavorativi e ancora per stipendio mensile, ma in merito al discorso ferie e permessi no, in quanto tutti i dipendenti hanno diritto a usufruirne durante l’anno. Ogni dipendente quindi ha diritto a un numero preciso di giorni di riposo, i quali si accumuleranno per ogni giorno lavorato. Il regolamento interno poi varia in base alle regole indicate dal proprio datore di lavoro, in quanto c’è chi permette di accumulare questi giorni, tra permessi e ferie, di anno in anno, chi invece pretende che entro l’anno si consumino tutti e chi ancora li mette come monte ore o direttamente in pagamento.

Insomma, in uno scenario o l’altro nessuno per legge può perdere quei giorni che gli spettano di diritto. Eppure in un determinato contesto, i giorni previsti se non usufruiti nei tempi prestabiliti, saranno semplicemente cancellati ed è per questo che si parla di ferie cancellate a Natale, essendo che il lavoratore avrebbe potuto benissimo attaccarle ai giorni di festività del prossimo mese. Ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Il caso in cui le ferie potrebbero essere annullate

Come abbiamo visto dunque, i giorni di ferie e di permessi retribuiti, i lavoratori non li perdono, in quanto in base alla scelta presa, li possono sfruttare durante l’anno lavorativo. Ma cosa succede invece ai lavoratori che richiedono la legge 104? Per loro il discorso è più complesso, in quanto come saprete, in questo contesto si può decidere se prendere 2 ore o 1 ora al giorno di permesso (in base all’orario lavorativo) o direttamente 3 giorni di permesso durante il mese.

In questo caso, come rivelano da money.it, qualora il dipendente non ne avesse necessità, può tranquillamente non prendere questi giorni, sapendo però di perderli, in quanto non potrà accumularli per il mese successivo. C’è da chiarire un punto fondamentale, qualora non doveste usufruire dei permessi del mese, non c’è nessun pericolo che il diritto vi venga revocato, semplicemente ripartirete il mese successivo.