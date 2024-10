Fate il vaccino o chiamate le pompe funebri: risparmiate tempo | Riecco il Covid: nuovo siero del ministro Schillaci

La stagione autunnale è tornata e con essa anche i mali di stagione, per questo motivo gli esperti del settore tornano a parlare di vaccini e di prevenzione.

L’autunno e l’inverno sono le stagioni dove ognuno di noi deve cercare di mantenere la guardia alta, in merito ai mali di stagione, anche perché dal 2020 ai vari ceppi influenzali si è aggiunto anche quello del Covid, il quale muta ogni anno con nuove varianti.

Il discorso “vaccini” lo sappiamo benissimo, rievoca nella mente dei cittadini, un periodo che si spera di non vivere più, cioè quello della pandemia e soprattutto del lockdown. Vocaboli che fino al 2020 in realtà non ci erano neanche tanto familiari.

A ogni modo, il periodo dove virus e batteri tornano a farci visita è ricomparso, motivo per cui si parla come sempre in questi mesi, di vaccini in generale. Ecco perché l’opinione pubblica si è nuovamente divisa.

Le regole sono sempre le stesse

Le norme per il Covid sono ormai decadute quasi tutte, nel senso che non ci sono più obblighi, piuttosto raccomandazioni, anche se in alcuni luoghi invece, come gli ospedali, possono essere ancora richieste. A prescindere da tutto, non facciamo che un periodo così devastante nella nostra vita finisca nel dimenticatoio, senza averci insegnato nulla. Facciamolo anche per rispetto di tutto le persone che non ci sono più e di quelle considerate più a rischio che potrebbero ammalarsi nuovamente in maniera grave.

Parliamo degli anziani, dei soggetti fragili e dei bambini. Le regole alla fine sono sempre le solite, starnutite in un fazzoletto o nel gomito (la classica manovra di cui abbiamo sentito parlare spesso negli anni passati), lavatevi spesso le mani e quando non potete beneficiare di acqua e sapone, utilizzate i vari gel igienizzanti. Se state male mettetevi in malattia o comunque indossate la mascherina se siete in un luogo chiuso e soprattutto mantenete le distanze corrette. Inoltre se avete qualche sintomo, non andate a trovare i vostri nonni o genitori se over 60.

Il discorso dei vaccini

Il discorso dei vaccini ha ovviamente diviso l’opinione pubblica fin dagli inizi e non spetta a noi dire chi ha ragione e chi torto, anche perché ogni cittadino è libero di pensarla come vuole in merito. Per questo noi ci limitiamo a riportare le indicazioni rilasciate dagli esperti del settore. Il consiglio è sempre il medesimo, cioè quello di sottoporsi, soprattutto in caso di persone più a rischio, con il consueto vaccino antinfluenzale, seguito da quello del covid e degli altri che saranno proposti dal medico curante, in base alla propria situazione clinica.

Come si legge da, Il Resto del Carlino, in concomitanza del vaccino antinfluenzale sarà rilasciato anche quello contro il Covid, aggiornato all’ultima variante JN.1. Detto ciò, informatevi con il vostro medico curante e decidete in totale libertà, dopo aver appreso di tutti i pro e i contro della vostra scelta.