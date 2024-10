Ecco il primo bonus della storia di Poste Italiane: 131,25€ senza limiti di ISEE | Te li erogano sul conto

Se volete ricevere 131,25 € direttamente sul conto senza limiti di ISEE, allora dovrete attivare questo buono di Poste Italiane, non ve ne pentirete. Ecco che cosa dovete fare.

Poste Italiane riesce sempre a stupire piacevolmente i propri clienti, grazie a tutte le agevolazioni e benefici che gli rilascia. Sono diverse le chicche del gruppo per cui i cittadini diventano nuovi clienti e comunque fanno le file alle casse.

I loro buoni fruttiferi sono molto amati soprattutto per essere esenti tasse ed esenti dall’imposta di successione. Per questo motivo in molti affidano i propri risparmi ai loro metodi di accumulo, soprattutto per tutti coloro che non hanno voglia di rischiare il capitale.

Per tutti coloro che non vogliono investire in nulla, esiste un buono di Poste Italiane che probabilmente diventerà presto il vostro preferito. Senza limiti di ISEE, il gruppo vi erogherà 131,25 € sul conto, ecco cosa dovete attivare.

I buoni di Poste Italiane

Poste Italiane mette a disposizione molteplici buoni dove investire i vostri risparmi senza il rischio di perdere il capitale. Ovviamente i cittadini sono liberi di indirizzarsi dove meglio credono per mettere da parte i propri soldi, in quanto c’è chi è ferrato in argomenti quali investimenti, azioni, tassi e così via e chi invece non ne sa nulla e vuole semplicemente riprendere il proprio capitale, guadagnano un po’ di interesse.

Per questo motivo, qualora faceste parte del secondo gruppo, sappiate che potrete optare per diversi tipi di buoni di durata più o meno lunga. Tutto dipende da quello che voi state cercando in questo frangente e soprattutto per il tipo di tasso di interesse a cui puntavate.

Un buono di un anno

Poste Italiane ha riproposto una “vecchia conoscenza” dei clienti più fedeli ma con qualche novità aggiornata che sicuramente vi farà tirare su “le antenne”. Torna a grande richiesta il Buono Fruttifero Premium, la cui durata a breve termine è l’ideale per tutti coloro che vogliono investire ma senza rischi futuri.

Questo buono è anch’esso esente dall’imposta di successione, presenta un’imposta agevolata del 12,50% e un rendimento lordo del 3% dopo 12 mesi. Per riportare l’esempio del sito bluerating.com, se versate 5000,00 euro sul buono, al termine dell’anno riceverete un interesse pari a 131,25€. Sul sito di Poste Italiane inoltre potrete calcolare precisamente a quanto ammonterà l’interesse al termine dell’anno, mediante il loro programma interno di simulazione, applicabile anche agli altri tipi di buoni concessi dal gruppo, di validità differente, più o meno lungo in base ai vostri obiettivi.