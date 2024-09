Due colpi di clacson prima di partire: in auto lo stanno facendo tutti | La nuova legge del Codice della Strada

È una di quelle leggi che non si trovano nel Codice della Strada, eppure è un’azione che stanno facendo in tanti. Prima di partire, due colpi di clacson sono fondamentali per salvare delle vite innocenti.

Il Codice della Strada è composto da normative divise in tanti punti che regolano perfettamente l’andamento in strada da parte di tutti i veicoli e anche di chi semplicemente cammina sul marciapiede. Tutti quanti dovrebbero rispettare le regole, soltanto così si eviterebbero tutte quelle morti e quegli incidenti che scioccano l’opinione pubblica ogni volta leggono i fatti di cronaca.

A tal riguardo, proprio per questi aumenti di incidenti, il Governo ha deciso di aggiornare dopo tanto le varie normative, per renderle sia più attuali che sicuramente più incisive, visto che le pene sono molto più massicce. Quando sarà ufficiale, saranno in molti a vedersi portare via la patente se non cambieranno atteggiamento.

L’azione di cui vi parliamo oggi esula i punti chiave del Codice della Strada, anche se in realtà meriterebbe un capitolo a parte nei libri di scuola guida. Detto ciò, sono in molti che lo stanno facendo, suonano il clacson due volte prima di partire, come mai secondo voi?

Il nuovo Codice della Strada

Per il momento non sappiamo ancora quando entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada, anche se c’è chi vocifera che non manchi ancora molto a vederlo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A prescindere da questo, soprattutto gli automobilisti dovrebbero iniziare a guardarsi per bene quelle che saranno le nuove modifiche al regolamento stradale, per evitare di dover salutare la propria patente a tempo indefinito.

Le sanzioni saranno molto più aspre su diverse tematiche come per esempio l’utilizzo dello smartphone alla guida, l’essere beccati in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e ancora non rispettare i limiti di velocità.

Un gesto di etica morale

Tornando a noi, sono molti gli utenti sui social che hanno fatto un appello molto importante che si spera possano seguire in molti, non è sul Codice della Strada è vero ma con due colpi di clacson potrete salvare molte vite innocenti. Con l’inizio dei primi freddi, saranno molti i gatti, soprattutto quelli randagi che per cercare un po’ di calore la notte, andranno a dormire sotto la vostra auto, dentro al cofano o sopra i pneumatici.

Per evitare dunque di partire senza dargli la possibilità di fuggire, dovrete battere sul cofano o tirare dei calcetti sulle ruote e ancora suonare il clacson due volte, in questa maniera il micio in questione potrà scappare e voi potrete partire con la vostra auto senza il rischio di uccidere qualche povera creatura innocente. Vi ci vorrà 1 minuto, garantito!