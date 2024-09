Dazn, l’abbonamento diventa gratuito per tutti: è finito il monopolio delle partite | Ma c’è la trappola

Se volete poter vedere la tv gratuitamente, sappiate che dovrete necessariamente rispettare questa condizione. In questo modo anche voi potrete finalmente vedere le partite e tutto il resto in televisione.

La televisione è una di quelle invenzioni che ci migliorano da sempre la vita, in quanto ci fa compagnia, ci fa svagare quando siamo stressati, ci aiuta a imparare grazie ai molti documentari trasmessi e così via.

Che siano film, fiction, programmi televisivi, documentari e così via, poco importa, ognuno troverà sempre il momento giusto per accenderla. Ci sono cittadini che addirittura non possono addormentarsi senza la tv accesa.

Non soltanto i canali in chiaro, oggi giorno sono molto gettonati anche le reti a pagamento, le quale vi daranno ancora più scelta al palinsesto della televisione “normale” (passateci il termine). Tra i più gettonati ovviamente c’è DAZN, il quale potrà essere vostro in maniera gratuita grazie a questa agevolazione.

Cosa vedere su DAZN

DAZN è un canale a pagamento molto gettonato dove gli abbonati potranno vedere svariati eventi sportivi sia in diretta che in differita. Non soltanto calcio quindi ma anche tutte le varie discipline sportive che spesso e volentieri vengono oscurate dal gioco del pallone. In realtà di sport di cui innamorarsi ce ne sono molti e vedere le varie competizioni li rende ancora più accattivanti.

Per farvi un esempio, a essere trasmesse saranno le competizioni di arti marziali, basket, boxe, football e così via. Salvo modifiche, DAZN per poter essere visto necessita dell’abbonamento a 9,99 euro al mese, grazie al quale potrete vedere anche tutte le partite di Serie A e di Serie B.

Come fare per non pagare Apple Tv+

Semplice, qualora aveste un abbonamento già attivo, non dovrete fare altro che aderire al programma gratuito di MondoDazn, grazie al quale potrete attivare il servizio Apple TV+ con i primi 3 mesi gratuiti.

Questa promo era stata già attivata qualche mese fa e grazie al successo presentato, dai “piani alti” la ripropongono ai loro fedeli clienti. Badate bene che questa offerta potrà essere attivata entro e non oltre il 30 settembre. Tra l’altro, dopo i tre mesi in cui avrete usufruito di questo favoloso regalo di anticipo al Natale, qualora non disattivaste il rinnovo automatico, inizierete a pagare dunque i canonici 9,99 euro. Sul sito ufficiale di MondoDazn e anche su mondomobileweb.it, troverete tutte le notizie in merito.