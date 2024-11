Dateci 1€ e non ne parliamo più | LIDL li ha presi in stock: vuole solo liberarsene il prima possibile

Super offerta da Lidl, con 1€ te li porti a casa, anche da loro gli scaffali si stanno svuotando, in quanto stanno andando a ruba.

Dal Lidl come sempre ci sono moltissime offerte che valgono veramente la pena di essere acquistate, in quanto non sempre si trovano i medesimi articoli agli stessi prezzi anche dalla concorrenza. Per non parlare di quei prodotti speciali che hanno solo loro.

Non parliamo soltanto di alimenti, in quanto in quel settore, sappiamo quanto il noto discount faccia parlare di sé, per via di quelle specialità multietniche che spesso porta tra i suoi scaffali. Abbiamo per esempio la cucina greca, quella cinese, quella tedesca e così via.

Oltre a questi però, è possibile trovare anche utensili vari, capi di abbigliamento, detersivi, prodotti di beauty e così via a prezzi veramente esilaranti. Per esempio, l’articolo di oggi te lo danno a solo 1€ e sta andando decisamente a ruba.

Il nuovo volantino Lidl

Dall’11 novembre al 17 novembre è attivo il nuovo volantino Lidl, che sta facendo fare la lista grossa ai suoi clienti fedeli, i quali riempiono praticamente i carrelli, spendendo pochissimo, viste le nuove offerte in corso. Di prodotti ce ne sono veramente tanti che meritano la vostra attenzione, come per esempio quelli che fanno parte della categoria “Sottocosto”, dal tonno Riomare 9 lattine a 7.89 euro, a 180 grammi di prosciutto cotto Rovagnati a 1.99 euro fino ad arrivare al bustone di mozzarelle Granarolo a 2.29 euro e molti altri ancora.

Oltre a questi articoli, trovate anche tutta la sezione Deluxe, i cui prodotti sono stati approvati perfino dal Gambero Rosso. Tra i tanti dovete assaggiare sicuramente le lunette agli scampi o gamberi o girasoli al pesce spada a 1.39 euro, il sugo al nero di seppia a 2.99 euro, i funghi porcini interi a 3,99 euro, il panettone alla stracciatella a 4,99 euro e così via.

Te li danno a 1 euro

Il nuovo volantino Lidl è veramente ghiotto, in quanto non è ricco soltanto di leccornie che valgono la pena di essere gustate, ma anche di accessori che difficilmente si trovano in commercio a prezzi così ridotti. In merito all’articolo in questione, sappiate che questo lotto vi servirà molto durante queste feste, in quanto un ricambio serve sempre.

Stiamo parlando degli utensili da cucina a 1 euro alla confezione, del noto marchio, Livarni Home. Nella stessa pagina potrete trovare moltissime altre offerte a meno di 5€ che stanno facendo gola a molti clienti, dalla tenda luminosa a Led a 4.99 euro fino ad arrivare al timer digitale da cucina a 3.99 euro.