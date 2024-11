Contanti, svolta epocale: verranno aboliti definitivamente | Il 31 dicembre si chiude un’epoca

Entro la fine del 2024 dovremmo dire addio ai contanti così come li conosciamo, in quanto verranno aboliti. Dopo 20 anni si cambia look, ecco cosa sta per succedere.

Il pagamento in contanti è a oggi il mezzo più amato e ancora utilizzato dalla maggior parte dei cittadini, per questo motivo ci vorrà ancora molto prima di arrivare a quel futuro che elogiano tanto nei film di fantascienza, ne i quali i pagamenti avvenivano soltanto a mezzo digitale.

Prima della pandemia, il pagamento digitale non era molto usato, mentre in seguito, per poter pagare anche i vari servizi di delivery, essendo che non si poteva uscire, questo metodo ha fatto il boom. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di una novità che sta facendo discutere.

Qui è una questione di malcontento tra puristi e nuova generazione più tendente al digitale. Dite addio ai contanti così come li conoscevate, entro la fine del 2024 ci sarà una svolta epocale. Si chiuderà veramente con un’epoca conosciuta?

Il via ai pagamenti tracciati

Da diversi anni a questa parte, i vari governi stanno spingendo sempre più affinché i cittadini effettuino i pagamenti con il formato elettronico, in modo da contrastare l’evasione fiscale, essendo tutto tracciato. Ci sono diverse modalità per pagare più facilmente, molte delle quali non avvengono più con il canonico bancomat o carta di credito ma mediante l’utilizzo di specifiche app.

Satispay per esempio è una tra le più gettonate, in quanto è una valida alternativa alle banconote e soprattutto alle monete. Prendiamo per esempio alcuni bar, dove pagare pochi euro con il bancomat fa ancora storcere il naso a molti, mentre questa modalità per esempio, mediante scansione del QR Code è sicuramente più gradita.

Un cambiamento radicale

Siamo nell’era del cambiamento e questo l’abbiamo capito già da parecchio, in quanto sono diversi i settori per i quali le svolte sono veramente epocali. Per questo non stupisce il fatto che anche in merito al look delle banconote ci saranno cambiamenti in atto, dite addio ai soldi come li conoscevamo. Come rivelano da italdes.it, la BCE vorrebbe appunto rendere più attuali le banconote da 100 euro e 200 euro entro la fine del 2024, motivo per cui starebbero pensando a un cambio di immagine radicale.

Come ha chiarito Christine Lagarde: “Dopo vent’anni è tempo di aggiornare l’aspetto delle nostre banconote in modo che gli europei di tutte le età e origini possano identificarsi con esse…”. Per questo motivo, verranno sottoposti ai cittadini diversi temi tra i quali scegliere, quelli che otterranno più voti, saranno presentati al consiglio direttivo dell’Eurotower, in modo che una volta scelto il tema ufficiale, la BCE ne autorizzerà la produzione.