CdS 2024, da oggi è vietato portare gli animali in auto | Ti fanno il verbale più salato della storia

Il Codice della Strada parla chiaro, gli animali in auto in questa maniera non li potete portare, se vi pizzicano a commettere questa infrazione, vi faranno un verbale molto costoso.

I veri amanti degli animali lo sanno, la vita con loro è molto più bella. Aprire le porte di casa e del proprio cuore a un cane, un gatto e così via, ci rende persone più felici, in quanto come diceva Immanuel Kant: “Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali”.

Ovviamente, non siamo obbligati a vivere con un peloso in casa è bene chiarirlo, ma se decidete di prenderne uno è per la vita e non soltanto da Natale fino al 15 agosto, prima della partenza delle ferie estive. Un animale porta tanto amore ma nel contempo anche tante responsabilità e in alcuni casi, limitazioni. Ecco perché fareste meglio a informarvi su tutti gli aspetti che essi comportano, prima di adottarne uno.

Polemica a parte che ci porterebbe lontani dal nostro discorso iniziale, sappiate che in merito ai fatti di cui fareste meglio a informarvi, una volta che avete adottato un animale in casa, sappiate che nel Codice della Strada, parlano anche di questo aspetto. Se portate i vostri amici a 4 zampe in questo modo, in auto, potreste ricevere una multa molto salata.

Gli animali e la loro sicurezza

Così come noi quando viaggiamo abbiamo diritto a tutta la sicurezza del mondo, adottando tutte le misure del caso, come per esempio cintura di sicurezza, gli appoggiatesta, airbag e così via, anche gli animali devono poter viaggiare in tranquillità. Coloro che per esempio viaggiano in auto con il cane in braccio, non sanno quanto questa pratica possa essere pericolosa.

In caso di incidente, voi restereste ben ancorati al sedile grazie alla cintura di sicurezza, ma il vostro cane invece potrebbe essere sbalzato fuori, rischiando addirittura la vita per il forte impatto. Per questo motivo dovrete acquistare la protezione anche per il vostro cane, che sia la cintura su misura per lui, oppure le apposite gabbie da ancorare al sedile e ancora la rete da applicare al vano posteriore.

Il Codice della Strada in merito al trasporto degli animali

In merito al Codice della Strada, tra le varie normative c’è anche una sezione inerente al trasporto degli animali in auto. Ogni Stato ha le sue regole, se vi trovate in Australia per esempio, se la polizia dovesse sorprendervi a trasportare un cane o un gatto, la cui testa sporge dal finestrino, potrà commissionarvi un verbale molto salato, per violazione della legge.

In Italia per esempio, l’articolo 169 del CdS prevede che il guidatore possa portare i propri amici a 4 zampe con lui in auto, purché posti in sicurezza nell’apposita gabbia o nel vano posteriore separati dalla rete e ancora legati con l’apposita cintura di sicurezza. L’animale per legge non potrà rimanere libero per la sua sicurezza e anche per quella dell’automobilista il quale potrebbe perdere il controllo dell’auto, qualora il cane o il gatto dovesse per esempio saltargli in braccio all’improvviso.