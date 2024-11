Cerchi il posto fisso? L’Esercito prende tutte le terze medie | 6500 posti e stipendio da favola

Se siete in cerca di occupazione, sappiate che l’Esercito Italiano ha indetto un concorso per la copertura di 6500 posti. Vi basterà avere la terza media per ottenere uno stipendio da favola.

In merito all’Esercito Italiano l’opinione pubblica è divisa da sempre, in quanto c’è chi spera nel ritorno della leva obbligatorio, chi invece è contrario, chi vorrebbe lavorare in questo settore e chi non ci pensa minimamente.

Mai come in questi anni delicati, si è tornati a parlare di questo discorso, in quanto c’è chi sta iniziando a preoccuparsi per i vari conflitti presenti e futuri che potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, coinvolgere anche i soldati italiani. Per non parlare della questione baby gang che per molti sarebbero risolte con un ritorno al militare da parte dei giovani. Ognuno ha la propria opinione in merito e non spetta a noi dire chi ha ragione e chi torto.

A ogni modo, per tutti coloro che sono in cerca di un lavoro o che comunque amano questo settore, sappiate che l’Esercito Italiano ha indetto un concorso per occupare 6500 posti per tutti coloro che hanno già conseguito il diploma di terza media. Ecco come fare per ottenere uno stipendio da favola.

Come si svolgono le prove e come si presenta domanda

L’iter per poter partecipare al concorso indetto dall’Esercito Italiano è molto scrupoloso, in quanto ci saranno diverse prove in merito. Si inizia con le prove di efficienza fisica, seguiti dai test psico-attitudinali e dai colloqui motivazionali, dove l’esaminatore valuterà il candidato, in merito a domande sulla resistenza allo stress, all’attitudine a lavorare in gruppo e così via.

Per poter inoltrare le domande, dovrete accedere al portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e seguire la procedura con le indicazioni riportate entro le date prestabilite. Parliamo di date al plurale, in quanto i 6500 posti disponibili, saranno divisi in tre blocchi, ognuno con una data massima per l’inoltro della domanda di ammissione.

I requisiti per poter accedere al concorso dell’Esercito Italiano

L’Esercito Italiano ha indetto un concorso pubblico per quanto riguarda la ricerca di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), suddivisi in tre blocchi: il primo con 2000 posti di incorporamento, il secondo di 2200 e il terzo di 2300. In merito al primo blocco avrete tempo fino al 29 novembre per presentare la domanda. I posti disponibile prevedono l’impiego in svariate mansioni tra cui, ordinari non specializzati, elettricisti e idraulici infrastrutturali, muratori, falegnami, fabbri e così via.

Viene richiesto il diploma di terza media e in base alle professioni scelte, anche attestati di formazione specifica, come per esempio per gli elettricisti, falegnami e così via. I requisiti di accesso per poter ottenere un impiego full time a tempo determinato sono la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, un’età compresa tra i 18 e i 24 anni e una condotta incensurabile. A ogni modo sul sito ufficiale troverete tutte le informazioni utili da sapere.