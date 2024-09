Carabinieri, da adesso basta la terza media per entrare: ecco il primo concorso ufficiale | Stipendio altissimo

È stato indetto un concorso pubblico per diventare carabinieri che non potrete farvi scappare se state cercando lavoro. Si prevede uno stipendio di tutto rispetto, ecco svelati i requisiti.

Sono molti coloro che sognano di entrare nell’Arma dei Carabinieri fin da bambini, in quanto le loro divise, il fatto di essere responsabili della giustizia e della tutela dei cittadini, hanno sempre ammaliato i bimbi di ogni genere, nazionalità e di tutte le età, al apri dei super eroi della Marvel o DC.

Se Batman esiste solo sulla carta, con questa professione i cattivi potrete sbatterli in cella veramente, sempre nel rispetto delle regole e dell’imparzialità. Per questo molti cittadini tengono d’occhio i vari concorsi pubblici indetti per poter accedere a questa mansione.

Finalmente ne è uscito uno per diventare carabinieri che vi farà fare domanda immediatamente, in quanto i requisiti richiesti stanno già facendo fare la fila tra i possibili candidati. Inoltre in qualità di lavoro pubblico, lo stipendio potrebbe essere generoso.

Il concorso indetto

Come riporta il sito di carabinieri.it, è stato indetto un concorso pubblico, per poter reclutare 14 carabinieri in ferma quadriennale, in veste di atleti per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri. Questo concorso sarà riservato, come riporta il sito ad: “atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato”.

Sul sito troverete sia la modalità per presentare la domanda e tutto l’iter concorsuale, dovendo infatti svolgere prove psico fisiche e gli accertamenti attitudinali. Coloro che risulteranno idonei, saranno inseriti nella graduatoria finale.

Le discipline attive

Come svelato dunque sul sito dei carabinieri è stato indetto un concorso pubblico per la ricerca di 14 pubblici ufficiali in ferma quadriennale, specializzati nelle suddette discipline: sezione mountain bike, nuoto, canottaggio e canoa, arti marziali, pugilato, sport invernali, scherma, atletica leggera, montagna e sport equestri. Sul sito ufficiale sono riportate tutte le direttive in base a ogni singolo sport richiesto.

Chiunque avesse i requisiti e fosse dunque interessato avrà fino al 9 ottobre per presentare la domanda. Per conoscere tutti i dettagli del lavoro, orari, mansioni assegnate, paga oraria e così via, dovrete informarvi direttamente con i responsabili dei concorsi. Infine ricordatevi di prestare molta attenzione e seguire tutte le direttive per presentare domanda, in modo da non commettere errori, pena l’annullamento della vostra domanda al concorso pubblico. Sono in molti ad aver già “messo gli occhi” su questo concorso pubblico, vi conviene affrettarvi per presentare la domanda entro il tempo concesso.