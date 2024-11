Bonolis, scontro furibondo con Ezio Greggio: gli fa chiudere la carriera | Mediaset nelle macerie

Come mai si sta parlando tanto di un confronto tra Paolo Bonolis e Ezio Greggio, in merito alle loro carriere lavorative? Cambiamenti in vista per Mediaset.

I telespettatori considerano la televisione come un membro importante della propria famiglia, in quanto gli fa compagnia, grazie al ricco palinsesto che le varie emittenti condividono con loro. Per questo motivo non stupisce il fatto che il pubblico è molto abitudinario.

L’abbiamo visto anche con Amadeus, alla fine lui è sempre lo stesso, il programma anche, a cambiare è stata solo l’emittente, eppure lo share parla chiaro. Alla fine si sa, Rai 1 e Canale 5 sono le reti ammiraglie più seguite di sempre. Ci vuole tempo prima che il pubblico digerisca il cambiamento, se e quando ci riuscirà. Con alcuni conduttori questo non si è mai verificato.

Per questo motivo la rete è in rivolta dopo aver appreso di quel dissing tra Paolo Bonolis e Ezio Greggio, in merito alla loro carriera. Cosa starà succedendo in Mediaset?

I cambi di palinsesto

In ogni stagione televisiva, assistiamo sempre a vari cambi di palinsesto, con show che vengono spostati ad altri orari o cancellati del tutto e conduttori che passano da un programma all’altro. Ci sono ovviamente quelli di punta, per cui il pubblico nutre un affetto smisurato e che li associa ai programmi che conducono da anni. In molti sostengono che sarebbe difficile per esempio abituarsi a vedere Avanti un altro senza Paolo Bonolis, o Domenica In senza Mara Venier e ancora Cash or Trash senza Paolo Conticini e così via.

Insomma di esempi ne potremmo fare molti. Questo succede perché, come aveva rivelato Flavio Insinna durante il suo addio a, L’Eredità, gli italiani è come se li invitassero a casa loro tutti i giorni, in quanto non si perdono neanche una puntata. Per questo motivo, la notizia che stiamo per darvi potrebbe non essere digerita da tutti.

Paolo Bonolis vs Ezio Greggio

In merito proprio al fatto che i telespettatori risultano essere molto abitudinari, come potranno assimilare la notizia che potrebbero dover dire addio a Ezio Greggio? Spieghiamoci meglio. Secondo un’indiscrezione rilasciata da bubinoblog, da Mediaset potrebbero pensare di stravolgere il palinsesto storico, visti i bassi ascolti che Striscia la notizia starebbe raccogliendo in questi ultimi anni. Potrebbero addirittura pensare di spostare Avanti un altro di Paolo Bonolis al posto del noto TG Satirico, facendo chiudere i battenti a Ricci dopo decenni di onorata carriera.

Se fosse confermato, conduttori quali Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e così via, direbbero addio al loro ruolo storico. Inoltre sempre dal blog rivelano che Paolo potrebbe non essere d’accordo, in quanto potrebbe dire addio a Mediaset molto presto in favore della Rai. Ovviamente questi, sono solo rumors, ma se la voce fosse confermata sarebbe un grande cambiamento da digerire, non credete?