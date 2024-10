BAR, addio al bicchiere d’acqua gratis: inserita l’accisa obbligatoria per tutti | Mazzata statale

Dite addio al bicchiere d’acqua gratis, in quanto è diventato impossibile anche solo andare al bar a bere una tazzina di caffè. Ecco che cosa sta succedendo in tutta Italia, da nord a sud, nessuno escluso.

Una delle tradizioni più longeve di sempre nella mentalità italiana era quella di andare al bar a fare colazione. Che sia la classica combo del “cappuccio e brioches”, o con il caffè e la spremuta, poco importa, il bello era sedersi al bancone o al tavolino e gustarsela.

Purtroppo gli aumenti che hanno colpito praticamente tutti i settori, ci stanno costringendo piano piano ad abbandonare anche questo sfizio e diciamo che i lavoratori fanno già fatica ad avere dei momenti di svago, in quanto pare di essere nati soltanto per pagare le tasse, in certi mesi dell’anno.

In virtù di tutto questo, anche il bicchiere d’acqua gratis potrà essere un lontano ricordo. Cerchiamo di capire perché anche questo diventerà una “mazzata” per i clienti del bar.

Il prezzo del caffè

Come dicevamo, ogni cosa è aumentata, soprattutto negli ultimi anni a questa parte, l’inflazione ha dato uno scossone, in negativo ovviamente, al mercato. Per questo motivo non stupisce che anche un caffè, sia diventato una “fucilata”, per le tasche degli italiani, i quali hanno sempre amato, bere un espresso al bar prima di andare a lavorare.

Oggi, il prezzo di una tazzina di caffè varia dall’1,50 euro fino anch a 3,50 euro (in alcuni centri storici) in base alla disposizione del locale. Più è vicino al centro città o alle zone storiche e peggio sarà. Leggendo i dati di money.it, per esempio, le tre città dove questa bevanda rigenerativa costa di più, sono Torino (1,50 euro), Milano (1,50 euro) e Bolzano (1,37 euro), mentre le tre dove costa di meno sono, Bitonto, Pescara e Napoli, il cui prezzo oscilla tra gli 0.80 cent. e 1 euro.

Il bicchiere d’acqua gratis

Come avrete capito quindi, andare a bere un caffè al bar è diventato molto costoso, motivo per cui sono in molti che semplicemente se lo bevono a casa loro o ancora ci sono quei clienti che si portano la tazzina da casa, pur di risparmiare. Com’era tradizione, si dava al cliente la sua tazzina di caffè accompagnata sempre da un bicchiere di acqua gratuita, che si poteva bere prima o dopo, in base ai propri gusti.

Con tutti questi aumenti si capisce che quel bicchiere d’acqua non sarà più gratuito, visto che al prezzo con cui si fanno pagare un caffè in questo periodo è come se l’abbiamo pagata cara quella sorsata d’acqua.