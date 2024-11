Alberto Matano, mazzata dalla RAI: non gliela fanno passare | Comportamento gravissimo

Alberto Matano è sotto i riflettori dopo quella gaffe che non è passata inosservata. Il pubblico l’ha notata subito, chissà cosa gli avranno detto dalla Rai al termine della puntata?

Il suo nome è sulla bocca di tutti, in quanto Alberto Matano, è uno dei conduttori più amati e più seguiti di mamma Rai, e non lo diciamo noi, ma lo share che registra quotidianamente. Conduttore de, La vita in diretta, la sua presenza è diventata familiare e rassicurante per il grande pubblico, il quale lo segue sempre con piacere.

Ma Matano non è soltanto presentatore, ma anche opinionista ad un altro grande show promosso da Viale Mazzini, cioè Ballando con le stelle, dove Milly Carlucci da anni fa gli onori di casa in maniera strabiliante.

Alberto viene acclamato ovunque, eppure in questi giorni è al centro della bufera, per quella gaffe che non è passata inosservata. Molti sui social non hanno gradito, ecco che cos’è successo al noto conduttore.

Il giudizio verso Alberto Matano

Alberto Matano come dicevamo, è uno dei presentatori più acclamati degli ultimi anni. Non solo la sua vita lavorativa viene seguita con affetto, ma anche quella privata, in quanto sono stati molti i suoi fan che si sono commossi per le nozze tra Matano e Riccardo Mannino, celebrate da Mara Venier, qualche tempo fa. Questo presentatore ha la capacità di mietere consensi ovunque vada, è il caso della sua presenza a Ballando con le stelle.

Non solo opinionista, ma qualche sera fa l’abbiamo visto esibirsi come ballerino, nella canonica serata del “ballerino per una notte”. Il suo Paso Doble ha lasciato la giuria piacevolmente sorpresa, con Carolyn Smith che l’ha elogiato pubblicamente: “Sono davvero molto fiera di te. Sei una stella, bravo”, seguita poi da Fabio Canino che ha dichiarato: “Qualunque cosa fa Alberto Matano, la fa con una serietà tale che sembra faccia quello come mestiere. Questa sera sembrava un ballerino in tournée venuto qui di passaggio”.

Per la serie ” figure di merda e dove trovarle”: Alberto Matano.pic.twitter.com/zaUPcaCwFB — Giovanna Falanga (@FalangaGiovanna) November 24, 2024

La gaffe in diretta che ha diviso il pubblico

Dopo gli elogi ottenuti a Ballando con le stelle e gli applausi che riceve quotidianamente, durante la conduzione de, La vita in diretta, Alberto Matano è attualmente sotto i riflettori per una sua gaffe che è diventata virale nel giro di poco. In pratica, durante un servizio, un imprenditore agricolo abruzzese, ha rivelato com’è riuscito a sopravvivere dall’aggressione da parte di un lupo, avvenuta mentre lavorava in campagna.

Dopo aver ascoltato la storia, mostrando le ferite che l’uomo aveva riportato, Matano ha augurato una pronta guarigione al povero malcapitato, salutandolo con queste parole: “in bocca al lupo”. Ovviamente la rete sta ironizzando sui vari canali social da diverse ore, non si sa se mamma Rai l’abbia ripreso, c’è da dire che “il bello della diretta” è anche questo. L’errore può sempre capitare, non credete?