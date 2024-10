Addio patente se ti beccano con le AirPods: le cuffiette diventano VIETATE | Peggio degli stupefacenti

Se ti beccano con le AirPods potete stracciare la vostra patente, in quanto non potrete guidare più. Dopo il fatto successo, ci penseranno tutti due volte prima di procedere in questa direzione.

Prendere la patente è uno dei sogni di molti aspiranti guidatori, non importa l’età, ma sono in molti che non vedono l’ora di sfrecciare (rispettando i limiti di velocità ovviamente) verso nuove avventure a bordo della propria “4 ruote”.

Ovviamente per riuscire in questa impresa bisognerà sostenere l’esame di scuola guida prima di teoria e poi di pratica e di contorno a tutto questo dovranno essere svolte sia le lezioni previste sia le guide, grazie alle quali si potrà fare la giusta pratica al fianco di un istruttore esperto.

Eppure, chi sogna tutto questo dovrà fare attenzione perché se vi beccano con le AirPods, potrete dire addio alla patente. Le cuffiette sono vietate e non si capisce il motivo per cui sono ancora molti a dimenticarselo.

Prendere la patente

Prendere la patente come dicevamo è una meta che in molti si prefissano e non importa l’età, in quanto non tutti i cittadini, per un motivo o per l’altro, riescono a prenderla subito dopo aver finito le scuole superiori, al raggiungimento della maggiore età. Eppure l’emozione quando si stringe quel documento rosa è uguale per tutti a prescindere dall’età.

Dato il costo anche molto elevato per poter frequentare tutto l’iter spiegato a scuola guida, per poter essere patentati, sarebbe meglio che ogni singolo iscritto procedesse in questo percorso, con il massimo dell’impegno. Anche perché in ballo ci sono vite umane e non scatole di noccioline.

Il fatto shock all’esame della patente

Quando si vuole prendere la patente, bisognerà iscriversi a scuola guida, frequentare con il massimo impegno le lezioni di teoria, effettuare l’esame scritto e soltanto con esito positivo si potranno sostenere le guide e infine l’esame pratico. In tutto questo lasso di tempo, bisognerebbe studiare con attenzione per garantire sicurezza sulle strade non solo per noi ma anche per gli altri.

Per questo ha scosso l’opinione pubblica la notizia rilasciata qualche giorno fa a Como, dove due cittadini stranieri sono stati pizzicati alla Motorizzazione con le cuffiette alle orecchie, come hanno rivelato da, Il Giorno, mentre dovevano sostenere l’esame di teoria. In pratica i due, grazie alle cuffie e alle microcamere collegate al cellulare, potevano chiedere “l’aiuto da casa”, se dovessimo dirla alla Gerry Scotti, per cercare di superare i quiz. Una volta constatata la propria colpa, le prove sono state invalidate e loro denunciati. Per questo vi diciamo che è assolutamente vietato indossare le cuffiette durante l’esame di teoria se non volete dire addio alla patente.