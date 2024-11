Addio benzina, passa il decreto: a giugno 2025 faremo i funerali alle nostre macchine | Non si torna indietro

C’è una sorta di ansia collettiva in merito al discorso benzina, in quanto molti sono convinti che da giugno 2025 quel cambiamento farà dire addio alle automobili. Ma sarà proprio così?

Le abitudini sono difficili da estirpare, lo sappiamo benissimo, in quanto alcune di esse sono entrate talmente tanto nel cuore dei cittadini che non tutti hanno la voglia di affacciarsi ai cambiamenti che il Progresso inevitabilmente porta nelle loro vite.

Molti mutamenti, dopo alcune proteste iniziali, alla fine sono stati digeriti. Prendiamo l’esempio dello SPID, all’inizio, soprattutto le persone più anziane non hanno preso di buon grado questo nuovo modo di autenticarsi. Adesso invece, sono molti i nonnini che con il loro smartphone se la cavano ancora meglio dei giovani.

Sul cambiamento in merito alla benzina di cui vi parleremo a breve, come sempre l’opinione pubblica è divisa, in quanto c’è chi vuole tentare questa nuova via e chi invece si è già vestito a lutto ed è pronto a celebrare il funerale per la propria automobile, da giugno 2025 in poi.

La rivoluzione a favore del green

Saranno diversi i cambiamenti ai quali i cittadini dovranno abituarsi in merito al discorso rifornimento. Come saprete, dal 2035, secondo la direttiva Europea, qualora non dovesse cambiare nulla, le auto a motore termico cesseranno la loro produzione dopo decenni e decenni di onorato servizio, a favore delle loro cugine futuristiche, le auto elettriche, per cercare di ridurre a zero le emissioni di CO2, nell’ambiente.

Questo è soltanto uno di questi, in quanto l’Europa sta cercando di diventare più green e questo l’abbiamo capito anche dai vari bonus messi a disposizione dai vari Stati. Naturalmente se per alcuni cittadini questa evoluzione è più semplice, per altri non lo sarà, in quanto dovranno digerirli come per tutte le cose.

Cambierà il modo di fare benzina

Tra tutti questi cambiamenti, ce n’è uno che sta facendo preoccupare particolarmente gli automobilisti, i quali non sentono di essere pronti a questa rivoluzione in campo del rifornimento. Come riportano da udinetoday.it, fino a giugno 2025, i cittadini potranno continuare a usare la tessera per fare benzina fino a giugno 2025, la quale potrà ancora coesistere con l’app Qrfvg Carburanti.

In seguito i cittadini dovranno essere aperti all’idea di poter fare benzina soltanto con la scansione del qr code, per questo motivo, come rivela Diego Bernardis: “L’obiettivo…è consentire una transizione graduale verso l’utilizzo esclusivo dell’app Qrfvg Carburanti, evitando disagi per i cittadini…”. Chissà cosa ne penseranno gli automobilisti in merito?