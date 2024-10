Addio Benzina: in Italia scatta il divieto assoluto | Prendi l’elettrico o vai a piedi

Dite addio alla benzina in quanto in Italia se volete acquistare questo modello dovrete fare i conti soltanto con l’elettrico. Ecco di cosa stiamo parlando è una rivoluzione nel campo dell’automotive.

Sappiamo tutti quanti che la rivoluzione nel mercato automobilistico è iniziata già da parecchio, in quanto l’Unione Europea è impegnata a mettere in pratica tutte le soluzioni possibili affinché le emissioni di CO2 siano pari a zero entro il 2050.

Per riuscire a portare a termine questo progetto, valido per qualcuno, frettoloso per altri, è stato posto un divieto che spaventa molti, cioè che dal 2035, non saranno più prodotte auto a benzina o diesel, in favore dello sviluppo di quelle elettriche.

Per questo stupisce ma neanche poi tanto questo nuovo divieto sulla benzina, per poter circolare bisogna prendere l’elettrico se no, sono dolori. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il divieto del 2035

L’Unione Europea come dicevamo, ha deciso di interrompere la produzione di auto con motore diesel o benzina dal 2035, da quel momento quindi tutte le nuove auto che usciranno nel mercato saranno elettriche. Ovviamente per tutti coloro che avranno acquistato un’automobile antecedente a questa data, non dovranno temere nulla, in quanto potranno continuare a circolare finché il veicolo glielo permetterà.

In pratica con questo metodo, piano piano tutte le auto a motore termico cesseranno di esistere e nelle concessionarie troverete solo quelle elettriche. In realtà non si sa ancora cosa succederà da questa data in poi, anche perché in questi mesi sono diverse le proposte alternative che stanno emergendo.

La nuova Mini solo elettrica

Avete capito adesso perché parlavamo di addio alla benzina? Perché i vari marchi stanno già iniziando a produrre soltanto modelli elettrici, per arrivare a quando ci sarà il divieto assoluto dei motori termici, più che preparati. Anche la Mini ha iniziato a cambiare direzione, per questo motivo ha deciso di presentare al Salone dell’auto di Parigi, le due nuove John Cooper Works, totalmente elettriche.

In questa maniera, le emissioni di CO2 in futuro, secondo quanto dichiarato in parlamento, saranno pari a zero. In molti però guardano ancora con scetticismo il mercato dell’elettrico, in quanto non è poi così ottimale come vogliono far credere. Per poter affrontare viaggi lunghi sono ancora molte le difficoltà riscontrate, per non parlare dei problemi di ricarica e di mancanza di colonnine per tutti. Sicuramente la questione “durata” è ancora un tasto dolente, in quanto dover magari attendere diverse ore prima di poter ripartire, non convince gli automobilisti. Chissà se la Mini avrà in serbo qualcosa di nuovo?