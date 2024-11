Addio a Piero Pelù: l’annuncio è stato dato stanotte dal suo entourage | I fan sono a pezzi

Nessuno si sarebbe mai aspettato questa comunicazione in merito a Piero Pelù e al suo addio. Ormai la decisione l’ha presa e pare che nessuno riuscirà a fargli cambiare idea.

Piero Pelù non ha bisogno di presentazioni, in quanto i suoi fan più fedeli lo seguono fin dagli esordi, da quando cantava insieme ai Litfiba. È uno dei cantanti rocker più amati e più influenti del panorama, del suo genere, italiano, in quanto alcuni suoi brani sono diventati epici.

È impossibile non ricordarlo per brani quali, Il mio nome è mai più (featuring con Ligabue e Jovanotti), Io ci sarò, Il mio corpo che cambia, regina di cuori, Toro loco e così via. A oggi, i suoi fan lo seguono ovunque, sia dal vivo che sui social, anche in merito alle sue opinioni politiche che rilascia quotidianamente.

Ed è proprio in questo frangente, per difendere il suo pensiero che ha diviso il popolo del web, che il cantautore rock ha deciso di dire addio ai suoi follower, questo annuncio non se l’aspettava nessuno.

La dichiarazione di Piero Pelù

Come dicevamo, Piero Pelù viene seguito sia per il suo lavoro che per il suo pensiero che può essere più o meno condiviso, ognuno è libero di pensarla come vuole d’altronde. In merito alla sua sfera lavorativa, con grande dispiacere dei fan, i quali comunque hanno capito le motivazioni che hanno spinto il cantante a prendere questa decisione, il suo tour tanto atteso, slitterà ad aprile 2025.

Il cantante ha dichiarato: “Pare che ci risiamo. Gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fo**uti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai…”, invitando i suoi fan a pazientare qualche mese, promettendo un tour dai sorprendenti effetti speciali.

L’addio del cantautore che ha diviso l’opinione pubblica

Piero Peù, il noto rocker seguito da moltissimi fan, ha preso una decisione, considerata drastica da alcuni e giusta da altri, qui ovviamente i commenti in merito abbondano sui social. Il cantautore ha deciso di chiudere il suo profilo X, dicendo quindi addio ai follower sul noto social, invitando però i fan a seguirlo sugli altri suoi canali o direttamente dal vivo, nella vita reale.

Ecco che cosa ha dichiarato Piero: “Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma X di sua proprietà…”. Voi cosa ne pensate?