1000€ di Multa e vacanza rovinata: non fate il mio stesso errore con il vostro cane

Portare il cane in spiaggia è un desiderio di molti, ma attenzione alle regole locali rischi fino a 1000 euro di multa

Portare il proprio cane in vacanza al mare è una gioia per tutta la famiglia. Immaginate di camminare lungo la riva con il vostro amico a quattro zampe che corre felice tra la sabbia e le onde, scodinzolando al ritmo delle onde del mare.

Non solo si tratta di un momento di felicità condivisa, ma anche di un’opportunità per il cane di esplorare nuovi ambienti e godere della libertà degli spazi aperti. Tuttavia, come in ogni situazione, è fondamentale rispettare le regole per garantire la sicurezza e benessere di tutti. Ecco cosa dice la legge italiana sull’accesso dei cani alle spiagge, sia libere che private.

Spiagge Pet-friendly: cosa sapere prima di andare al mare

La presenza dei cani in spiaggia non è regolata da una legge nazionale univoca; piuttosto, dipende da una serie di ordinanze regionali e comunali che variano da luogo a luogo. In alcune località balneari, esistono spiagge pet-friendly appositamente attrezzate per accogliere i cani e i loro proprietari. Questi stabilimenti offrono aree dedicate, ombrelloni, ciotole d’acqua e persino docce per rinfrescare i nostri amici pelosi dopo una giornata sotto il sole. Prima di partire per la vostra vacanza, è sempre consigliabile verificare i regolamenti locali del comune di destinazione per sapere se ci sono spiagge per cani o se ci sono restrizioni particolari sull’accesso degli animali domestici.

Per le spiagge libere, la situazione può essere più complessa. Generalmente, l’accesso dei cani è consentito solo in transito lungo la battigia, entro un limite di 5 metri dalla riva, e sempre al guinzaglio. Non è consentito piantare l’ombrellone e stabilirsi in modo stanziale con il proprio cane sulla spiaggia libera, a meno che non sia espressamente autorizzato dalle ordinanze locali. È quindi fondamentale informarsi sulle regole specifiche del luogo per evitare spiacevoli sorprese.

Multe salate per chi non rispetta le regole

Il mancato rispetto delle regole per l’accesso dei cani in spiaggia può comportare sanzioni piuttosto salate. Se un bagnante viene sorpreso a portare il proprio cane in un’area dove non è permesso, può ricevere una multa fino a 200 euro. Questo accade spesso quando si ignorano i regolamenti locali o si presume che la presenza del cane sia tollerata senza verificarlo in anticipo.

Anche i bagnini e i gestori degli stabilimenti balneari devono fare attenzione. Se permettono l’ingresso a un cane in un’area in cui la sua presenza è vietata, rischiano sanzioni molto più elevate, che possono arrivare fino a 1000 euro di multa. Queste misure non sono pensate solo per proteggere gli altri bagnanti, ma anche per garantire il rispetto delle norme igieniche e la sicurezza di tutti i presenti, inclusi i cani stessi.